Тумсо Абдурахманов назвал фамилии 14 осужденных курчалоевцев

13 сентября 2018, 21:22

Восемь фамилий из списка блогера Тумсо Абдурахманова точно совпадают с фамилиями задержанных более полутора лет назад в Курчалоевском районе Чечни. Пользователей соцсетей возмутил суровый приговор молодым людям.

Как писал "Кавказский узел", жители Чечни 12 сентября сообщили о суровых приговорах 14 молодым людям за терроризм. Распространенные посредством WhatsApp видеозаписи, сделанные у суда, вызвали обсуждение в республике. На видео родственники и близкие осужденных, собравшиеся у здания суда, высказывают возмущение приговорами: женщины плачут, а мужчины бегут за выезжающим с территории суда автозаком, стуча по его кузову. Члены семей осужденных поверили обещаниям силовиков и не придавали дело огласке в надежде на мягкие приговоры, сообщили "Кавказскому узлу" родственники осужденных.

Сообщение о приговорах 14 молодым людям из Курчалоевского района Чечни поступило вечером 12 сентября на SMS-сервис "Кавказского узла". "В течение примерно полутора лет, пока шло следствие, родственники ни разу не смогли получить свидание с осужденными", - говорится в сообщении. "Кавказский узел" не располагает подтверждением информации о том, где содержались молодые люди до вынесения приговора, и были ли они помещены в СИЗО.

14 жителей Курчалоевского района осуждены по статьям о причастности к боевикам и незаконном хранении оружия

Приговор 14 жителям Курчалоевского района был вынесен 12 сентября в Верховном суде Чечни. Они обвинялись в участии в незаконном вооруженном формировании по статье 208 части 2 и в незаконном приобретении и хранении оружия по статье 222.1 части 3 УК РФ. Статьи, которые инкриминировали молодым людям, предусматривают лишение свободы от 8 до 15 лет и от 5 до 12 лет. Подсудимых осудили на срок от 9,5 до 10,5 лет, пишет ИА «Чечня Сегодня».

На сайте Верховного суда Чечни имеется информация о рассмотрении 12 сентября апелляции по делу № 22К-379/2018, которое поступило из Шалинского горсуда 30 августа. В картотеке указано, что в Шалинском суде это дело имело номер 3/10-7/2018, и по нему вынесено решение (определение), однако информации о подсудимых и вменяемых им статьях нет.

На сайте Шалинского горсуда поиск дела № 3/10-7/2018 не дает результатов.

При этом фамилии осужденных сегодня назвал чеченский блогер-политбеженец Тумсо Абдурахманов. «По моей информации, ниже фамилии осужденных: Мусаев, Джабраилов, Абубакаров, Алиев, Титиев, Довлетукаев, Юсупов, Эльдаров, Чимаев, Эдильханов, Асуханов, Джабихаджиев, Шовхалов, Абуев», - написал Тумсо Абдурахманов на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что некоторые фамилии осужденных были в списке из 22 задержанных в Цоци-Юрте, который 12 января 2017 года опубликовала "Новая газета". Действительно, восемь фамилий из списка Абдурахманова точно совпадают с фамилиями фигурантов списка «Новой» (Мусаев, Абубакаров, Алиев, Юсупов, Чимаев, Асуханов, Шовхалов, Абуев), а еще три фамилии отличаются схожи по написанию (Титиев, Эдильханов и Джабихаджиев у Абдурахманова, и Тетиев, Джабхаджиев и Эдельханов – у «Новой»).

10 января 2017 года Рамзан Кадыров заявил о задержании в селе Цоци-Юрт Курчалоевского района молодых людей, которые "готовили серию резонансных тяжких преступлений". 11 января в селе произошло боестолкновение и в республике была развернута масштабная спецоперация, были убиты по меньшей мере четыре предполагаемых боевика и двое бойцов Росгвардии. За этой спецоперацией последовали массовые задержания в Цоци-Юрте и других селах Курчалоевского района: Гелдаган, Курчалой, Майртуп и Бачи-Юрт. Также сообщалось о задержаниях в селе Герменчук Шалинского района и в Аргуне.

Некоторые имена из списка задержанных в Цоци-Юрте, составленном «Новой газетой», значились затем в списке убитых в Чечне, по данным издания, в ночь на 26 января 2017 года. "Кавказский узел" не может утверждать, что некоторые из приговоренных к длительным срокам действительно являются фигурантами списков "Новой газеты".

Пользователи соцсетей откликнулись на новость о приговоре по делу 14 курчалоевцев

Многие пользователи соцсетей удивлены суровостью приговоров, вынесенных жителям Курчалоевского района.

«За убийство столько не дают», - написал пользователь под ником «Руслан Справедливый» под видео "Имена некоторых осуждённых в Курчалое мальчиков" на YouTube-канале "CHECHEN WHATSAPP 3", в котором рассказывается о приговоре.

«Что совершили подростки, чтобы получить такие сроки? они убили кого-то? или взорвали что-то?», - написал там же Power 999, предположив, что это может быть «цирк для запугивания остальных».

«Для 20-25 летнего 15 лет в российской тюрьме - это сравнимо только со смертью», - говорится в сообщении Телеграм-паблика kavkaz_leakbez.

При этом среди комментаторов новости о решении суда по делу 14 курчалоевцев есть и те, кто не сомневается в объективности приговора.

«И правильно сделали, пусть сидят и не взрываются. Террористам место в тюрьме!» - написал в частности пользователь под ником Chechen.RR под другим видео "Продолжение. В Чечне приговорили 14 мальчиков от 17 до 25 лет от 10 до 15 лет" YouTube-канала "CHECHEN WHATSAPP 3", в котором также рассказывается о приговоре.

Организатор нападения на силовиков в Грозном 20 августа также задерживался за связь с молодыми

людьми из Курчалоевского района, пишет сегодня Телеграм-паблика paladin_1211. «Он был отпущен, к чему это привело, вы уже знаете», - говорится в сообщении.