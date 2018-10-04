Депутаты анонсировали новое голосование за изменение границ Ингушетии

04 октября 2018, 16:59

Ингушские парламентарии, голосовавшие против обмена землями с Чечней, пообещали 5 октября провести повторное заседание по вопросу ратификации соглашения. Сегодняшнее заседание парламента прошло с нарушениями регламента, указал адвокат Калой Ахильгов.

Как писал "Кавказский узел", власти Ингушетии сообщили, что 17 из 25 депутатов, присутствовавших сегодня на заседании парламента, проголосовали за ратификацию соглашения об административной границе с Чечней. Сами парламентарии, по данным источников, рассказали собравшимся на площади в Магасе, что на заседании присутствовали 24 депутата, из которых только пятеро проголосовали "за", 15 - "против", еще четверо испортили бюллетени.

Заседание парламента проходило на фоне многолюдной акции противников соглашения об изменении границ. К собравшимся на площади в Магасе вышел Юнус-Бек Евкуров, но отказался от диалога после того, как в ответ на агрессивное поведение митингующих силовики открыли огонь в воздух.

Видеозапись первой сегодняшней встречи депутатов и собравшихся на площади опубликовал на своей странице в Instagram адвокат Калой Ахильгов, сын депутата парламента Ингушетии Сет-Салима Ахильгова.

"Депутаты, которые проголосовали против принятия законопроекта, вышли к народу и сообщили, что 15 из 24 депутатов проголосовало против. Закон не должен быть принят. Сейчас разбираются с тем, кто так посчитал, поскольку все голосовавшие против открыто сказали об этом и их большинство", - написал в своем посте Калой Ахильгов.

На видео, опубликованном Калоем Ахильговым, депутаты парламента стоят среди собравшихся на площади. "Только по законам РФ и Республики Ингушетия будем поступать. У нас было голосование. 15 было против. Поэтому депутаты не виновны. Мы сделали свою работу. Главное, просим у вас выдержки, терпения. Слушайте старших. Завтра [5 октября] мы, депутаты, снова собираемся. Мы решили принять новый закон об отмене этого решения. Завтра", - перевел слова одного из депутатов, сказанные на ингушском языке, корреспондент "Кавказского узла".

Еще один из депутатов, показанных на видео, подтвердил слова коллеги. "Завтра мы собираемся отменить это решение", - сказал участникам акции парламентарий.

Позже депутаты повторно вышли к протестующим, которые остались на площади для того, чтобы услышать убедительные доводы относительно принятия или отклонения законопроекта, пояснил "Кавказскому узлу" участник стихийного митинга Ислам. "Неясно, что собираются отменять завтра депутаты, если сегодня большинство проголосовало против", - сказал мужчина.

15 депутатов из 24 проголосовали против ратификации соглашения, сказал Калой Ахильгов корреспонденту "Кавказского узла". "Но после голосования было заявлено, что депутаты были "за". Это не так. 15 депутатов, а это большинство, были "против", - подчеркнул он.

По его словам, заседание парламента прошло с нарушениями регламента.

"Для проведения тайного голосования нужно согласие депутатов и специальное голосование о проведении тайного голосования. Для ратификации [соглашения] должно быть заключение экспертизы о законопроекте, чего не было. Это нарушение регламента. Законопроект прослушали сразу в трех чтениях. Это нарушает регламент проведения заседаний. Его могут провести в один день, но для этого необходимо соблюдение определенных правил, что не было сделано. Депутаты должны были дать согласие на то, чтобы законопроект был прослушан в один сразу в трех чтениях. Но согласия депутатов не было", - рассказал адвокат.

Он также отметил, что аппарат парламента был распущен. "Это тоже нарушение. Это было сделано, чтобы у депутатов не было возможности провести отдельное заседание. 15 депутатов, в том числе мой отец Сет-Салим Ахильгов голосовали против ратификации", - подчеркнул Калой Ахильгов.

Дополнение от 18:05 мск: новое голосование за изменение границ Ингушетии парламентарии анонсировали в ходе первой встречи с протестующими, которая состоялась около 12:00 мск. Позже депутаты снова вышли к участникам акции протеста В ходе второй встречи с протестующими депутаты подтвердили, что итогом сегодняшнего голосования стало отклонение законопроекта, об этом сообщила корреспонденту "Кавказского узла" присутствующая на акции журналист "Алиф.ТВ" Изабелла Евлоева. В свою очередь глава реготделения "Яблока" Руслан Муцольгов на своей странице в Facebook сообщил о том, что в ходе встреч с депутатами участники акции протеста “потребовали провести повторное голосование в Народном собрании, наказать лиц, сфальсифицировавших результаты голосования депутатов, отправить в отставку Юнус-Бека Евкурова".

Полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией, а также три приложения к нему (карта и геодезическое описание границы), опубликованы на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".