04 октября 2018, 21:58

Шесть губернаторов уволены в Армении

Правительство Армении на сегодняшнем заседании приняло решение об увольнении губернаторов от партий "Процветающая Армения" и АРФ "Дашнакцутюн". Губернаторы уволены по той же причине, что и министры от этих партий, заявил премьер Никол Пашинян. 

Как сообщал "Кавказский узел", Никол Пашинян, выступая 2 октября перед митингующими против принятия поправок в закон о регламенте Национального собрания, заявил о контрреволюции в Армении и потребовал отставки Республиканской партии и политических сил, поддержавших изменения в закон. В тот же день премьер подписал указ об освобождении от должностей министров от партий "Процветающая Армения" и "Дашнакцутюн". Он заявил, что подаст в отставку после вступления указа в силу и призвал своих сторонников по всей стране добиваться внеочередных парламентских выборов.

Законопроект о внесении изменений в закон "О регламенте Национального собрания Армении" 2 октября был принят парламентариями в окончательном, втором чтении. Он позволяет парламенту продолжить работу при отставке премьер-министра. За законопроект проголосовали представители Республиканской партии Армении, а также АРФ "Дашнакцутюн" и блока "Царукян", представляющего партию "Процветающая Армения".

Сегодня правительство Армении единогласно приняло решение об увольнении губернаторов, инициированное премьер-министром. Свои посты покинули четыре губернатора от "Процветающей Армении" - Грант Маргарян в Лорийской области, Арагац Сагателян в Вайоцдзорской области, Гагик Мириджанян в Армавирской области и Карен Амбарцумян в Сюникской области. Также должностей лишились губернаторы от АРФД: в Арагацотнской области - Ашот Симонян и в Гегаркуникской области - Ишхан Сагателян.

Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что увольнения губернаторов, также, как и министров от этих партий, "связаны с последними политическими событиями, которые произошли публично", передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на трансляцию заседания в прямом эфире на сайте правительства Армении.

Министр территориального управления и развития Сурен Папикян сообщил, что "губернаторы успели уже представить свои заявления об отставке".

Примечание:

"Жители села Азатамут потребовали отставки главы общины", "Алиев и Пашинян договорились вместе предотвращать инциденты на границе", "Кочарян подал в суд иск против премьера Армении Пашиняна".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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    Правительство Армении на сегодняшнем заседании приняло решение об увольнении губернаторов от партий "Процветающая Армения" и АРФ "Дашнакцутюн". Губернаторы уволены по той же причине, что и министры от этих партий, заявил премьер Никол Пашинян. 

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