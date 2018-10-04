Акция в Магасе. 4.10.2018 г. Фото одного из участников акции для "Кавказского узла"

04 октября 2018, 10:00

Акция протеста против передачи земель Чечне началась в Ингушетии

Участники акции протеста направились в центр Магаса со стороны въезда с федеральной трассы, сообщили ингушские активисты. В столицу Ингушетии стянуты силовики, рассказал блогер "Кавказского узла" Магомед Муцольгов.

Как писал "Кавказский узел", 3 октября силовики предостерегли активистов в Ингушетии от выхода на новые акции протеста в связи с переделом чечено-ингушской границы, но в соцсетях распространился призыв на сход в день заседания парламента Ингушетии. На фоне этого призыва ингушские активисты сообщили об отключении мобильного интернета.

О том, что жители Ингушетии собираются в Магасе, сообщил сегодня ранним утром на своей странице в Facebook председатель регионального отделения "Яблока" в Ингушетии Руслан Муцольгов. "На фоне этого поступает информация, что полиция ограничила въезд в столицу с федеральной трассы "Кавказ", в районе так называемого "магасского круга", где начинают скапливаться приезжающие", - написал он.

Согласно его сообщению, участники стихийной акции выдвинулись пешком от въезда с федеральной трассы в сторону Магаса. "Площадь в центре Магаса перекрыта силами полиции, люди прибывают к Магасу со всей республики", - сказано в его публикации.

Ингушский активист Муса Абадиев сообщил в Facebook о колонне, "которую ведут седобородые старики, нараспев читая салаваты (молитва с благословением пророка Мухаммада. - Прим. "Кавказского узла")".

Блогер "Кавказского узла" и руководитель правозащитной организации "Машр" в Ингушетии Магомед Муцольгов сообщил, что на митинг пришли примерно 200-300 человек. "Взрослые мужчины, старики, женщины тоже есть, немного, но есть. Правительственный комплекс полностью оцеплен: полиция, росгвардейцы, силовиков очень много", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" в 09.06 мск Муцольгов. 

"Кавказский узел" не может проверить информацию о числе участников акции. На видео, присланном сегодня "Кавказскому узлу", видно лишь, что акция многолюдна. Автор ролика утверждает, что видео снято сегодня близ въезда в Магас с федеральной трассы "Кавказ". На ролике видна многочисленная группа участников акции, к которым движется пешая колонна. Некоторые участники шествия поют. 

26 сентября Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали Соглашение о закреплении границы между Чечней и Ингушетией. В этот день и накануне подписания соглашения в Магасе и Сунже проходили акции протеста, их участники были задержаны. 29 сентября Евкуров предупредил о наказании за противоправные высказывания в соцсетях по поводу установления границы с Чечней. Полный текст Соглашения, а также три приложения к нему (карта и геодезическое описание границы), опубликованы на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

Напомним, 1 октября жители Ингушетии, протестующие против передела чечено-ингушской границы, провели массовые автопробеги в разных населенных пунктах и на три часа перекрыли федеральную трассу в районе Магаса. Утром 2 октября силовики провели обыски у лидера "Яблока" Руслана Муцольгова и еще ряда активистов, в том числе Багаудина Хаутиева, Хасана Кациева и Исмаила Нальгиева. Ингушские депутаты 3 октября призвали жителей отказаться от дискуссий о границе с Чечней.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней". Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, отслеживаются на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет". Случаи преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" освещает на странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Суд оштрафовал Муцольгова за акцию в Магасе", "Противники передела чечено-ингушской границы заявили о давлении силовиков", "Правительство Ингушетии опубликовало карту новой границы".

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