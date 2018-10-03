Трое выходцев с Кавказа пленены в Сирии

03 октября 2018, 21:05

Сирийская демократическая армия заявила о пленении в Сирии шестерых боевиков ИГ*. Среди них названы двое уроженцев Дагестана, в том числе женщина, и выходец из Азербайджана.

Сирийская демократическая армия или Сирийские демократические силы (СДС) - сирийское вооруженное объединение, состоящее в основном из курдских отрядов самообороны и действующее при поддержке США. Основная заявленная цель СДС - борьба с запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство".

Сообщение о пленении нескольких боевиков Сирийская демократическая армия распространила 2 октября. Аккаунт SDF PRESS на YouTube опубликовал видео под названием "Arrest a number of terrorists", в котором приводятся личные данные шестерых пленных.

На видео изображены четыре человека рядом с большим количеством изъятого оружия, но перечислены поименно шестеро пленных. Среди взятых в плен предполагаемых боевиков названы уроженец Дагестана 1994 года рождения, который значится в видеоролике как Мухаммад Хусейн II (Абу Амина Дагестани), и уроженка Дагестана 1991 года рождения под именем Амина Амир Хан Надир. Третий выходец с Кавказа, упомянутый в видеоролике - уроженец Азербайджана 1974 года рождения Исмаил Рашад Рафик (Абу Закария Азери).

Операция против сил ИГ*, в ходе которой перечисленные люди были взяты в плен, проводилась в Дейр-эз-Зоре, отмечается в сообщении от 2 октября на сайте курдского информагентства ANF.

Взятая в плен уроженка Дагестана - 27-летняя Эмина Сеитова, которая значится в базах данных Интерпола, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии".

Согласно сведениям на сайте Интерпола, Эмина Сеитова объявлена в розыск по запросу России как участница зарубежного незаконного вооруженного формирования. Уроженка селения Кумли Ногайского района Дагестана Эмина Амирхановна Сеитова значится также в списке террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга.

По разным оценкам, в Ираке и Сирии могут находиться сотни или даже тысячи детей из Дагестана, Чечни и других регионов Кавказа. Их жизнь и здоровье находятся в особой опасности после того, как запрещенное в России судом и признанное террористической организацией "Исламское государство" начало терпеть масштабные поражения, говорится в материале "Кавказского узла" "Дети халифата: что их ждет после ИГ*".

"Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Дорога домой: на Кавказ после ИГ*", "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата" материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа. В разделе "Справочник" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.