Правозащитники добились нового расследования гибели жителя Анапы в полиции

03 октября 2018, 18:29

Дело о смерти жителя Анапы Ивана Гелиева после задержания силовиками возобновлено по решению прокуратуры, сообщил сегодня Комитет против пыток.

Как писал "Кавказский узел", 18 марта 2017 года Иван Гелиев умер, по словам его сестры, в отсеке для задержанных полицейского автомобиля в Анапе. Уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" было возбуждено лишь 29 мая 2017 года. Согласно заключению судмедэксперта, смерть Гелиева могла наступить от удара тупым твердым предметом в область шеи, сообщил Комитет против пыток (КПП).

Представлявший интересы сестры погибшего юрист КПП Роман Веретенников в июле 2017 года назвал расследование смерти Гелиева неэффективным, подчеркнув, что "следователи не допросили ключевых свидетелей, а некоторые вещественные доказательства не были закреплены должным образом". 14 марта 2018 года стало известно, что дело передано другому следователю.

Однако 29 июня новый следователь вынес постановление о прекращении уголовного дела. По мнению следователя, смерть Ивана Гелиева не была криминальной, а наступила от острой сердечной недостаточности, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Комитета против пыток.

"В постановлении о прекращении уголовного дела следователь ссылался на результаты повторной комиссионной ситуационной экспертизы, в которой указывалось, что "наиболее вероятной причиной смерти Гелиева И. А. можно считать развитие острой сердечной недостаточности как осложнения имевшегося у него заболевания сердца… Развитие острой сердечной недостаточности было спровоцировано совокупным действием ряда факторов: алкогольного опьянения, психоэмоционального и физического напряжения (имел место конфликт с сотрудниками полиции), состояние физической усталости", - подчеркивается в сообщении.

При этом правозащитники отметили, что следователь не учел при вынесении решения о прекращении дела результаты первой и второй судебно-медицинских экспертиз.

"Сегодня юристы Комитета против пыток получили уведомление из Следственного комитета о том, что постановление следователя отменено прокуратурой и предварительное следствие по делу о гибели Ивана Гелиева возобновлено 28 сентября", - говорится в релизе.

В свою очередь юрист КПП Роман Веретенников подчеркнул, что намерен добиться проведения дополнительной экспертизы.

По данным на 18.25 мск 3 октября, на сайте следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю нет информации о возобновлении расследования дела о смерти Ивана Гелиева.