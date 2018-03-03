Правозащитники: следствие имитировало проверку по жалобе Титиева

03 марта 2018, 01:49

При проверке заявления Оюба Титиева о подброшенных ему наркотиках следствие не поинтересовалось записями с камер видеонаблюдения в отделе полиции, заявил член совета ПЦ "Мемориал" Олег Орлов. Важные доказательства за время этой проверки были утрачены, считает глава "Комитета против пыток" Игорь Каляпин.

Как писал "Кавказский узел", Правозащитный центр "Мемориал" 2 марта сообщил об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению Оюба Титиева о подбросе ему наркотиков. Следователь опросил силовиков, которые не подтвердили версию Титиева, и на этом основании отказался возбуждать дело, отметили правозащитники.

Глава грозненского представительства ПЦ "Мемориал" Оюб Титиев был обвинен в хранении марихуаны, с 11 января он находится под стражей. Титиев заявил, что наркотики ему подбросил силовик, и передал в СУ СКР по Чечне заявление с просьбой привлечь этого сотрудника к ответственности.

Следователь не искал записи с камер

Член совета Правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов выразил негодование отказом следствия возбудить уголовное дело против задержавших Оюба Титиева силовиков. По мнению Орлова, такое решение следователя нельзя считать логичным.

"Отказ в возбуждении уголовного дела носит парадоксальный характер и доказывает, что следствие ничего не сделало, кроме того, что опросило, вероятно, виновных в преступлении либо соучастников. Представьте, что вы заявляете о совершенном против вас преступлении, следователь опрашивает преступника, тот отвечает, что невиновен, и следователь из этого делает вывод, что преступление не было совершено", - сказал Орлов.

В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела нет никакой информации о проверке записей камер наружного наблюдения, установленных внутри и снаружи здания отдела полиции, обратил внимание Орлов.

15 февраля ПЦ "Мемориал" заявил, что камеры в отделе полиции, куда правозащитника доставили после задержания, в тот день, по версии следствия, не работали. По мнению правозащитников, дело Титиева лишено важнейших доказательств. По информации адвокатов, Титиева в тот день привозили в отдел полиции дважды, и факт его повторного доставления доказывает, что дело о хранении наркотиков сфальсифицировано.

"Если допустить, что Титиев, говоря о подбросе наркотиков, врал, тогда проверьте, что было на записях камер, опровергните доводы Титиева. Но ответа нет", - сказал правозащитник.

Орлов убежден, что следователь не изучал, действительно ли камеры в день задержания Титиева не работали - если бы по этому вопросу велась проверка, это было бы отражено в постановлении об отказе, указал он. "Написали бы: проверка привела или не привела к таким-то результатам. Но про камеры вообще ничего не сказано", - подчеркнул он.

В документе, как отметил Орлов, следователь ссылается на показания свидетелей, которые "подтверждают вину Титиева", а также "на другие материалы дела". Так как следствие по делу в отношении Титиева не завершено, эти показания и материалы не могут ничего доказывать, подчеркнул он.

"Это разные уголовные дела. Какое дело этому следователю до материалов того дела? Когда появится обвинительное заключение по делу Титиева, тогда можно делать хотя бы какие-то выводы, и то, установить вину Титиева может только суд. Таким образом, оснований для отказа в возбуждении уголовного дела нет", - заключил правозащитник.

Каляпин указал на исчезновение доказательств



Член Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при президенте России, руководитель "Комитета по предотвращению пыток" Игорь Каляпин назвал отказ следствия от возбуждения дела ожидаемым.

"Дело даже не в отказе, а в том, что за полтора месяца следствие не смогло провести нормальную проверку. Вместо полной, объективной и всесторонней проверки версии Титиева, имеющей право на жизнь, следствие сожгло время. Кроме как спросить силовиков, подбрасывали ли они наркотики, не сделали ровным счетом ничего, чтобы не дай Бог не обнаружить признаки преступления и не завести уголовное дело в отношении силовиков", - сказал Каляпин.

Каляпин напомнил, что следствие неоднократно продлевало срок проверки. Правозащитник предположил, что именно за это время доказательства вины силовиков, в частности записи видеокамер, были утрачены.