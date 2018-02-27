Сотрудники силовых структур во время задержания. Фото: Пресс-служба Национального антитеррористического комитета http://nac.gov.ru

27 февраля 2018, 18:19

Трое мужчин пожаловались на пытки после задержания в Анапе

Тигран Григорян, Артем Бегларян и Григорий Ачкасов обратились к правозащитникам с заявлением о пытках, под которыми силовики в Анапе вынудили их подписать явки с повинной.

Заявители утверждают, что подверглись избиениям и пыткам током после задержания в декабре 2015 года. Григорян, Бегларян и Ачкасов утверждают, что пытками их вынудили сознаться в разбойном нападении на пожилую пару. 

Артем Бегларян сообщил сотрудникам Комитета против пыток (КПП), что 12 декабря пять человек избили его при задержании на улице и выстрелили ему в спину из травматического пистолета при его попытке убежать. "Меня схватили, надели на голову мешок и повезли в лес. Там меня начали бить, требуя, чтобы я сообщил, где находятся похищенные при разбое деньги. Я отказался написать явку с повинной, после чего меня пытали электрическим током, надев на голову противогаз", – приводятся слова Бегларяна в сообщении КПП, поступившем сегодня "Кавказскому узлу". 

Тигран Григорян также заявил, что его пытали током после отказа дать признательные показания. "Меня положили на лавку лицом вниз, привязав к ней руки и ноги, к запястьям и щиколоткам подключили провода и начали пускать ток", – процитировал рассказ Григоряна Комитет против пыток.

По информации правозащитников, об избиениях и пытках током сообщил и Григорий Ачкасов. Все трое мужчин утверждают, что после издевательств подписали явки с повинной и были доставлены в изолятор временного содержания. При медосмотре в изоляторе у Ачкасова и Бегларяна были зафиксированы травмы - ссадины, кровоподтеки на спине, повреждения коленных суставов и запястий рук, указывает Комитет против пыток.

После задержания Бегларян пожаловался в прокуратуру, что в феврале 2016 года по его жалобе на пытки была начата проверка, но следователи отказались возбуждать уголовное дело. Аналогичное решение было принято по жалобам Григория Ачкасова и Тиграна Григоряна. В июле 2016 года все трое были признаны виновными в разбойном нападении и приговорены к тюремным срокам.

Как указывает Комитет против пыток, обратиться в 2018 году в краснодарское отделение этой правозащитной организации троих мужчин побудила дошедшая до них информация о другом деле в отношении силовиков в Анапе о превышении должностных полномочий с применением насилия.

Артем Пономарчук, Арам Арустамян, Карен и Эрик Енгояны, задержанные в Анапе в декабре 2015 года, также признались в разбойном нападении. Родственники мужчин заявили, что они сознались в преступлении, которого не совершали, под пытками, а следствие дважды отказалось возбуждать дело в отношении силовиков.

Правозащитники начали собственное расследование и намерены добиться проведения следствием должной проверки заявлений о пытках, поскольку уже семь человек с мая 2017 года по январь 2018 года заявили об издевательствах со стороны силовиков в Анапе при схожих обстоятельствах.

На сайтах МВД и СК Кубани, по состоянию на 18.20 мск 27 февраля, нет информации относительно заявлений Григоряна, Бегларяна и Ачкасова о пытках.

"Кавказский узел" писал также, что летом 2017 года правозащитники начали общественное расследование по заявлению родственников погибшего жителя Анапы Ивана Гелиева. Близкие мужчины заявили, что его смерть наступила в результате незаконных действий силовиков.

Примечание:

"Судья признал применение пыток к подсудимому по делу Зиринова", "Правозащитники раскритиковали следствие по делу о гибели в отделе полиции жителя Анапы", "Начата проверка обстоятельств смерти двух задержанных в Краснодаре, заявили в СКР".

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