Бакинский суд по тяжким преступлениям. Фото © Sputnik / Murad Orujov https://ru.sputnik.az/karabakh/20170720/411167938/blogeru-lapshinu-dali-tri-goda.html

03 октября 2018, 15:43

Родственник оппозиционного журналиста осужден в Азербайджане

Эмин Шагиев, родственник журналиста оппозиционного телеканала TuranTV Тюркеля Азертюрка приговорен в Азербайджане к семи годам лишения свободы по обвинению в торговле наркотиками. Азертюрк связал преследование родственника со своей оппозиционной деятельностью.

Как писал "Кавказский узел", Эмин Шагиев был заключен под стражу в Азербайджане 17 ноября 2017 года. Ему было предъявлено обвинение по статье 234.4.3 УК Азербайджана (незаконный оборот наркотиков в крупном размере), предусматривающей от 5 до 12 лет лишения свободы.

Активист партии Народного фронта Азербайджана Тюркель Азертюрк неоднократно подвергался административным арестам в Азербайджане после участия в протестных акциях оппозиции в 2013-2015 годах. В 2016 году он уехал за рубеж и сотрудничает с оппозиционным телеканалом TuranTV, который вошел в список оппозиционных СМИ, чьи сайты в мае 2017 года были заблокированы судом по требованию Минсвязи Азербайджана.

2 октября Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Шагиева к семи годам лишения свободы, признав его виновным по статье 234.4.3 (незаконный оборот наркотиков в крупном размере) УК Азербайджана. Прокурор просил для Шагиева восьми лет тюрьмы, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Бахруз Байрамов.

По его словам, Шагиев не признал себя виновным.

"Эмин Шагиев работал в частной охранной компании. Его забрали из дома. По утверждению следствия, у него были обнаружены 5 г героина. Его обвинили в незаконной торговле наркотиками. Однако есть решения Пленума Верховного суда, согласно которому критериями торговли наркотиками являются расфасовка наркотиков на мелкие пакетики, наличие клиентской базы. Но ничего подобного в случае с Шагиевым не было. Сам он заявил, что наркотики ему подбросили", - заявил адвокат.

Он добавил, что защита подаст апелляцию на приговор.

Тюркель Азертюрк считает, что его родственника преследуют из-за его журналистской деятельности за рубежом. "Но Эмин никакого отношения к моей работе не имел. Несколько дней назад он посредством адвокатов направил правительству обращение и сказал, что не разделяет моих политических взглядов. Он никогда не участвовал в антиправительственной деятельности, и мы вообще не общались с ним. В Главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД ему в качестве доказательства того, что он общается со мной, указали на его поздравление в Facebook в связи с рождением у меня ребенка. Но ведь это абсурдно, рождение ребенка - такое событие, что любые знакомые поздравляют по этому случаю", - заявил Азертюрк корреспонденту "Кавказского узла".

Однако, по его мнению, вопросы полицию по поводу общения Шагиева с родственником, занимающимся оппозиционной деятельностью, "свидетельствуют о политическом характере дела". "Даже несмотря на то, что Эмин заявил, что не разделяет мои политические взгляды, ему все равно дали тюремный срок", - отметил Азертюрк.

"Кавказский узел" не располагает комментариями стороны обвинения. В Бакинском суде по тяжким преступлениям подтвердили информацию о приговоре Шагиеву.

Координатор Центра защиты политзаключенных Огтай Гюльалыев также считает, что Шагиева преследуют по политическим мотивам.

"Наш Центр признал Эмина Шагиева политзаключенным. Мы его отнесли в категорию политических заложников - лиц, страдающих за политическую или журналистскую деятельность своих родственников. К сожалению, в Азербайджане есть такая порочная практика причинения мучений критикам власти. Уже много лет в тюрьме находится шурин лидера партии Народного фронта Али Керимли Эльнур Сеидов. Ранее подвергались арестам родственники других журналистов, находящихся в политэмиграции - Эмина Милли, Ганимата Захида, Гюнель Мовлуд", - сказал Гюльалыев корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, Центр защиты политзаключенных изучал дело Эмина Шагиева. "Это верующий человек, и обвинение его в связи с наркотиками кажется надуманным. Его арест последовал после серии критических программ Тюркеля Азертюрка на TuranTV", - заявил Гюльалыев.

Арест Шагиева - не первый случай преследования в Азербайджане родственников журналистов, находящихся за рубежом, ранее сказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель Альянса защиты политических свобод Самир Казымлы.

Материалы о случаях преследования активистов, журналистов и правозащитников в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" также опубликована статья "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Примечание:

"Азербайджанский оппозиционер объявил голодовку в тюрьме", "Азербайджанский оппозиционер попал в карцер перед концом тюремного срока", "Правозащитники обнародовали факты о преследованиях родственников политэмигрантов в Азербайджане".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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