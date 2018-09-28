Азербайджанский оппозиционер объявил голодовку в тюрьме

28 сентября 2018, 14:16

Советник председателя партии Народного фронта Азербайджана Мамед Ибрагим начал голодовку в карцере после того, как Пенитенциарная служба Азербайджана подтвердила, что у него был найден нож.

"Кавказский узел" писал, что 27 сентября, за два дня до завершения тюремного заключения, советник председателя партии Народного фронта Азербайджана Мамед Ибрагим был отправлен в карцер. Ибрагим заявил, что его заключили в карцер якобы в связи с обнаружением у него под подушкой ножа. Соратники по партии и активисты выразили опасения, что против Ибрагима могут сфальсифицировать новое уголовное дело, чтобы не выпустить из тюремного заключения.

Мамед Ибрагим был задержан 30 сентября 2015 года по жалобе Микаила Гулиева, который утверждал, что Ибрагим его избил. 15 марта 2016 года суд признал его виновным в хулиганстве и приговорил к трем годам тюрьмы. В декабре 2017 года суд отклонил просьбу оппозиционера об условно-досрочном освобождении, основываясь на характеристике из колонии. Мамед Ибрагим включен в список азербайджанских политзаключенных, составленный местными правозащитниками, журналистами, адвокатами и другими активистами гражданского общества.

Пенитенциарная служба Азербайджана подтвердила проведение расследование против Мамеда Ибрагима в связи с "обнаружением у него колюще-режущего предмета" и заключение его в карцер. Активист в знак протеста объявил сегодня голодовку.

В ходе обыска, который предусмотрен законодательством в местах содержания осужденных, у Ибрагима под подушкой был обнаружен колюще-режущий предмет, сказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" начальник отдела общественных связей Пенитенциарной службы Мехман Садыгов.

"Сразу после обнаружения колюще-режущего предмета Мамед Ибрагим был заключен в штрафную камеру. Начато расследование, по итогам которого будет дана правовая оценка", - сказал Садыгов.

Сын Мамеда Ибрагима Туран Ибрагим сегодня в 13.50 (12.50 по мск) сообщил, что находится перед зданием колонии номер 16 и ожидает, что его примет начальник.

"Я с 11 часов здесь. Мне говорят, что меня примет начальник, но пока жду. Никакой другой информации официально мне не предоставляют. Но, по неофициальной информации, мой отец в знак протеста против провокации и заключения его в карцер начал голодовку, и у него понизилось кровяное давление. У него и так проблемы со здоровьем, один глаз не видит, голодовка может осложнить его состояние", - сказал Туран Ибрагим корреспонденту "Кавказского узла" по телефону.

Журналист и правозащитник Хадиджа Исмайлова также опасается, что против Мамеда Ибрагима может быть начато новое уголовное дело. "Если человека за два дня до завершения срока заключают в карцер, это очень серьезно и тревожно", - ранее сказала Исмайлова корреспонденту "Кавказского узла".

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