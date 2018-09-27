Азербайджанский оппозиционер попал в карцер перед концом тюремного срока

27 сентября 2018, 21:54

Советник председателя партии Народного фронта Азербайджана Мамед Ибрагим был отправлен в карцер за два дня до завершения тюремного заключения, сообщил сын заключенного. Близкие Ибрагима и оппозиционеры заявили, что опасаются возбуждения против Ибрагима нового уголовного дела.

"Кавказский узел" писал, что в декабре 2017 года суд отклонил просьбу оппозиционера Мамеда Ибрагима об условно-досрочном освобождении, основываясь на характеристике из колонии.

Мамед Ибрагим был задержан 30 сентября 2015 года по жалобе Микаила Гулиева, который утверждал, что Ибрагим его избил. 15 марта 2016 года суд признал его виновным в хулиганстве и приговорил к трем годам тюрьмы. Мамед Ибрагим включен в список азербайджанских политзаключенных, составленный местными правозащитниками, журналистами, адвокатами и другими активистами гражданского общества.

Сегодня вечером семья Мамеда Ибрагима получила информацию о том, что он заключен в карцер на двое суток. "Якобы у него под подушкой нашли нож. Это провокация против моего отца за два дня до завершения его тюремного срока. Его не хотят выпускать из тюрьмы", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" сын осужденного Туран Ибрагим. Он пояснил, что информация получена от надежного источника, но отказался назвать его имя.

Завтра, 28 сентября, Туран Ибрагим намерен обратиться за разъяснениями в Пенитенциарную службу. "Адвоката моего отца, Ялчина Иманова, исключили из коллегии адвокатов. После этого нам по мере необходимости помогали советами знакомые адвокаты", - отметил Туран Ибрагим.

20 ноября 2017 года президиум Коллегии адвокатов Азербайджана приостановил полномочия адвоката Ялчина Иманова и инициировал судебную процедуру прекращения его адвокатского статуса. До завершения разбирательства Иманов отстранен от защиты прав всех своих клиентов. Сам Иманов отвергает претензии о нарушении им закона и адвокатской этики и намерен добиваться восстановления статуса адвоката. Это решение Коллегии адвокатов стало местью за огласку информации о нарушениях прав человека, заявил комиссар Совета Европы по правам человека.

Сын оппозиционера сообщил, что уже обратился к дежурному по службе омбудсмена. "Я также просил навестить отца, потому что мы уже беспокоимся, что его могут подвергнуть пыткам", - добавил Туран Ибрагим.

Бывший "узник совести", член Национального совета демократических сил (НСДС) Тофиг Ягублу также опасается, что Мамеду Ибрагиму могут продлить срок заключения. "Конечно же, это провокация. Никто накануне своего освобождения не станет допускать нарушений и тем более держать у себя нож. Видимо, против Мамеда Ибрагима собираются открыть новое уголовное дело по обвинению в хранении запрещенных предметов. В таком случае его не выпустят из тюрьмы и отправят в СИЗО в связи с новым следствием. Это бессовестно и бесчестно", - сказал Ягублу корреспонденту "Кавказского узла".

Он заявил, что власти Азербайджана уже поступали так с политзаключенными. "Против экс-министра Али Инсанова за два месяца до завершения 11-летнего срока наказания завели новое дело. 70-летнего ученого обвинили в причинении телесных повреждений молодому офицеру и осудили повторно еще на семь лет", - отметил Ягублу.

Али Инсанов с 1993 по 2005 год был министром здравоохранения Азербайджана. После приговора он выступил с резкой критикой главы Азербайджана Ильхама Алиева, обвинив его в присваивании "нефтяных" денег. В августе 2016 года, когда срок заключения Инсанова уже подходил к концу, он был обвинен в хранении наркотиков и сопротивлении представителю власти. В феврале Инсанов обвинил суд в затягивании его обращения в ЕСПЧ.

Лидер ПНФА Али Керимли также полагает, что против М.Ибрагима совершена провокация. "Режим изощряется в жестокости. За два дня до освобождения человека заключают в карцер и, судя по всему, собираются предъявить новое обвинение. Нельзя до такой степени быть мстительными. Мамед Ибрагим и так три года отбыл в тюрьме по ложному обвинению и потерял зрение на один глаз и едва не лишился второго. Но эта жестокость и бесчеловечность обернется бумерангом против самой же власти, поскольку общественное мнение не примет такой наглой лжи, и это еще более усилит ненависть народа к деспотии", - сказал Керимли корреспонденту "Кавказского узла".

Журналист и правозащитник Хадиджа Исмайлова также опасается, что против М.Ибрагима может быть начато новое уголовное дело. "Если человека за два дня до завершения срока заключают в карцер, это очень серьезно и тревожно", - сказала Исмайлова корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, против Ибрагима могут сфабриковать уголовное дело по статье о сокрытии заключенными запрещенных предметов. В случае если такое преступление совершено впервые, статья предусматривает до шести месяцев лишения свободы.

Представители Пенитенциарной службы в связи с завершением рабочего дня оказались недоступны для комментариев.

На тематической странице "Преследование активистов" опубликованы случаи преследования активистов в регионах Кавказа, освещаемые "Кавказским узлом". В разделе "Справочник" также содержится материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".