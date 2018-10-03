Митинг сторонников Никола Пашиняна. Ереван, 2 октября 2018 г. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла"

03 октября 2018, 14:22

Госпитализированы четверо участников митинга в Ереване

У одного из пострадавших во время митинга сторонников Никола Пашиняна была остановка сердца, сообщил сегодня представитель Минздрава Армении.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил против принятия поправок в закон о регламенте Национального собрания. Сторонники Пашиняна по его призыву 2 октября заблокировали здание парламента. В своем выступлении перед митингующими Пашинян заявил о контрреволюции в Армении.

Премьер анонсировал свою отставку и призвал своих сторонников по всей стране добиваться внеочередных парламентских выборов. Однако сегодня ночью Никол Пашинян после переговоров с парламентскими фракциями заявил, что внеочередные парламентские выборы пройдут в декабре, попросив своих сторонников разблокировать здание парламента и пройти шествием по улицам Еревана.

В ходе митинга в Ереване из-за плохого самочувствия были госпитализированы четыре человека, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель Министерства здравоохранения Армении.

По его словам, три человека были доставлены в Университетскую клинику №1, один – в медцентр "Наири".

У одного из госпитализированных была зафиксирована остановка сердца, проведена дефибрилляция, пояснил представитель Минздрава Армении.

"Еще у двоих граждан также проблемы с сердцем. Они проходят обследование для того, чтобы врачи смогли назначить дальнейшее лечение", - отметил сотрудник пресс-службы, добавив, что "тяжелого состояния ни у кого нет".

Сотрудник ведомства отметил, что во время митинга 2 октября на месте дежурили шесть бригад скорой помощи. "Всем, у кого ухудшалось самочувствие, была оказана медицинская помощь", - подчеркнул он.

Отметим, что президент Армении Армен Саргсян поддержал решение Никола Пашиняна освободить от должностей министров от партий "Процветающая Армения" и "Дашнакцутюн", поддержавших поправки в закон о регламенте Нацсобрания, которые позволяют парламенту продолжить работу при отставке премьер-министра.

Никол Пашинян стал премьер-министром и фактическим руководителем Армении 8 мая, после массовых акций протеста. "Кавказским узлом" подготовлена фотохроника "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".

Примечание:

"Жители села Азатамут потребовали отставки главы общины", "Алиев и Пашинян договорились вместе предотвращать инциденты на границе", "Кочарян подал в суд иск против премьера Армении Пашиняна".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

03 октября 2018, 15:43

  • Родственник оппозиционного журналиста осужден в Азербайджане

    Эмин Шагиев, родственник журналиста оппозиционного телеканала TuranTV Тюркеля Азертюрка приговорен в Азербайджане к семи годам лишения свободы по обвинению в торговле наркотиками. Азертюрк связал преследование родственника со своей оппозиционной деятельностью.

03 октября 2018, 15:23

03 октября 2018, 15:08

03 октября 2018, 14:42

  • Два члена "Сасна Црер" объявили голодовку

    Павел Манукян, обвиненный в захвате полка полиции в Ереване, объявил бессрочную голодовку с требованием изменить меру пресечения. К его требованию присоединился Армен Билян, обвиняемый в убийстве сотрудника при захвате полка.

03 октября 2018, 14:27

Темы дня

События дня

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Новости

Все новости

Аналитика

Все статьи