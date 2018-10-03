Госпитализированы четверо участников митинга в Ереване

03 октября 2018, 14:22

У одного из пострадавших во время митинга сторонников Никола Пашиняна была остановка сердца, сообщил сегодня представитель Минздрава Армении.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил против принятия поправок в закон о регламенте Национального собрания. Сторонники Пашиняна по его призыву 2 октября заблокировали здание парламента. В своем выступлении перед митингующими Пашинян заявил о контрреволюции в Армении.

Премьер анонсировал свою отставку и призвал своих сторонников по всей стране добиваться внеочередных парламентских выборов. Однако сегодня ночью Никол Пашинян после переговоров с парламентскими фракциями заявил, что внеочередные парламентские выборы пройдут в декабре, попросив своих сторонников разблокировать здание парламента и пройти шествием по улицам Еревана.

В ходе митинга в Ереване из-за плохого самочувствия были госпитализированы четыре человека, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель Министерства здравоохранения Армении.

По его словам, три человека были доставлены в Университетскую клинику №1, один – в медцентр "Наири".

У одного из госпитализированных была зафиксирована остановка сердца, проведена дефибрилляция, пояснил представитель Минздрава Армении.

"Еще у двоих граждан также проблемы с сердцем. Они проходят обследование для того, чтобы врачи смогли назначить дальнейшее лечение", - отметил сотрудник пресс-службы, добавив, что "тяжелого состояния ни у кого нет".

Сотрудник ведомства отметил, что во время митинга 2 октября на месте дежурили шесть бригад скорой помощи. "Всем, у кого ухудшалось самочувствие, была оказана медицинская помощь", - подчеркнул он.

Отметим, что президент Армении Армен Саргсян поддержал решение Никола Пашиняна освободить от должностей министров от партий "Процветающая Армения" и "Дашнакцутюн", поддержавших поправки в закон о регламенте Нацсобрания, которые позволяют парламенту продолжить работу при отставке премьер-министра.

Никол Пашинян стал премьер-министром и фактическим руководителем Армении 8 мая, после массовых акций протеста. "Кавказским узлом" подготовлена фотохроника "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".