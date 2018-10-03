03 октября 2018, 10:08

Президент Армении одобрил увольнение шести министров

Армен Саргсян поддержал решение премьера Никола Пашиняна освободить от должностей министров от партий "Процветающая Армения" и "Дашнакцутюн", поддержавших поправки в закон о регламенте Нацсобрания.

Как писал "Кавказский узел", 2 октября Никол Пашинян принял решение освободить от должностей шестерых министров от партий "Процветающая Армения" и "Дашнакцутюн". Свое решение Пашинян объяснил тем, что в стране сформировалась новая политическая ситуация, а принятый парламентом законопроект премьер назвал попыткой контрреволюции и посягательством на власть Армении и народ.

Законопроект о внесении изменений в закон "О регламенте Национального собрания Армении" 2 октября был принят парламентариями во втором, окончательном чтении. Он позволяет парламенту продолжить работу при отставке премьер-министра. За законопроект проголосовали представители Республиканской партии Армении, а также АРФ "Дашнакцутюн" и блока "Царукян", представляющего партию "Процветающая Армения". Поправки в закон были приняты на фоне акций протеста жителей Еревана, которые по призыву Пашиняна заблокировали здание парламента.

Президент Армении Армен Саргсян подписал указы об увольнении шести министров, представляющих партии "Процветающая Армения" и АРФ "Дашнакцутюн", сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы аппарата президента.

Таким образом, по его словам, уволены министр по чрезвычайным ситуациям Грачья Ростомян, министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Артур Григорян, министр спорта и по вопросам молодежи Левон Ваградян, министр транспорта, связи и информационных технологий Ашот Акопян, министр экономического развития и инвестиций Арцвик Минасян и министр сельского хозяйства Артур Хачатрян.

Армен Саргсян находится с рабочим визитом в США, "но внимательно следит за событиями в Армении и призывает разрешить ситуацию путем переговоров и в рамках Конституции и законов", уточнил представитель аппарата президента.

"Относительно принятого парламентом законопроекта "О регламенте НС" Армен Саргсян по возвращении в Ереван инициирует встречи с главами парламентских фракций, руководством правительства и Национального собрания", - сказал он.

Никол Пашинян стал премьер-министром и фактическим руководителем Армении 8 мая, после массовых акций протеста против премьерства бывшего президента страны Сержа Саргсяна. "Кавказским узлом" подготовлена фотохроника "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции", а также биографии Сержа Саргсяна и Никола Пашиняна.

Примечание:

"Пашинян призвал своих сторонников пройти шествием по Еревану", "Алиев и Пашинян договорились вместе предотвращать инциденты на границе", "Кочарян подал в суд иск против премьера Армении Пашиняна".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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