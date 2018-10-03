03 октября 2018, 08:43
Азербайджан насчитал 30 обстрелов в зоне конфликта
Позиции азербайджанской армии в минувшие сутки подверглись обстрелам в четырех селах, заявило Минобороны Азербайджана.
Как писал "Кавказский узел", 2 октября Азербайджан насчитал 34 обстрела в зоне карабахского конфликта. Военное ведомство Нагорного Карабаха заявило о 230 обстрелах с азербайджанской стороны с 23 по 29 сентября.
"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 30 раз", - сообщается сегодня на сайте министерства обороны Азербайджана.
По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции азербайджанской армии в селах Гушчу Айрым, Мезем, Гызылгаджылы Газахского района, в селе Гаравелилер и на безымянных высотах Гедабекского района.
Перемирие, которое было объявлено после обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года, не остановило противостояния сторон, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны", опубликованной на "Кавказском узле". В зоне конфликта обстрелы ведутся в течение двух лет каждый день, следует из размещенной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".
Новости о том, что происходит в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".