Азербайджан насчитал 30 обстрелов в зоне конфликта

03 октября 2018, 08:43

Позиции азербайджанской армии в минувшие сутки подверглись обстрелам в четырех селах, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 2 октября Азербайджан насчитал 34 обстрела в зоне карабахского конфликта. Военное ведомство Нагорного Карабаха заявило о 230 обстрелах с азербайджанской стороны с 23 по 29 сентября.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 30 раз", - сообщается сегодня на сайте министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции азербайджанской армии в селах Гушчу Айрым, Мезем, Гызылгаджылы Газахского района, в селе Гаравелилер и на безымянных высотах Гедабекского района.