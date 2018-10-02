Здание министерства обороны Азербайджана. Фото https://mod.gov.az/ru/foto-arhiv-045/

02 октября 2018, 09:16

Азербайджан заявил об обстрелах четырех сел в зоне конфликта

Позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта были обстреляны 34 раза за сутки, заявило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 1 октября Азербайджан насчитал 83 обстрела в зоне карабахского конфликта. Военное ведомство Нагорного Карабаха заявило о 230 обстрелах с азербайджанской стороны за неделю с 23 по 29 сентября.

С 1 по 2 октября подразделения Вооруженных сил Армении 34 раза нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы, сообщается сегодня на сайте Министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, обстрелу подверглись позиции азербайджанской армии в селах Кохнегышлаг Агстафинского района, Ферехли Газахского района, Гаравелилер, Заманлы Гедабекского района.

Перемирие, которое было объявлено после обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года не остановило противостояния сторон, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны", опубликованной  на "Кавказском узле". В зоне конфликта обстрелы ведутся в течение двух лет каждый день, следует из размещенной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о том, что  происходит в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Бакинские политологи предупредили об опасности эскалации карабахского конфликта", "Алиев и Пашинян договорились вместе предотвращать инциденты на границе", "Армения и Азербайджан поспорили о потерях в зоне конфликта".

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