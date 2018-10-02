Азербайджан заявил об обстрелах четырех сел в зоне конфликта

02 октября 2018, 09:16

Позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта были обстреляны 34 раза за сутки, заявило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 1 октября Азербайджан насчитал 83 обстрела в зоне карабахского конфликта. Военное ведомство Нагорного Карабаха заявило о 230 обстрелах с азербайджанской стороны за неделю с 23 по 29 сентября.

С 1 по 2 октября подразделения Вооруженных сил Армении 34 раза нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы, сообщается сегодня на сайте Министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, обстрелу подверглись позиции азербайджанской армии в селах Кохнегышлаг Агстафинского района, Ферехли Газахского района, Гаравелилер, Заманлы Гедабекского района.