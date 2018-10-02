02 октября 2018, 09:16
Азербайджан заявил об обстрелах четырех сел в зоне конфликта
Позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта были обстреляны 34 раза за сутки, заявило сегодня Минобороны страны.
Как писал "Кавказский узел", 1 октября Азербайджан насчитал 83 обстрела в зоне карабахского конфликта. Военное ведомство Нагорного Карабаха заявило о 230 обстрелах с азербайджанской стороны за неделю с 23 по 29 сентября.
С 1 по 2 октября подразделения Вооруженных сил Армении 34 раза нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы, сообщается сегодня на сайте Министерства обороны Азербайджана.
По данным ведомства, обстрелу подверглись позиции азербайджанской армии в селах Кохнегышлаг Агстафинского района, Ферехли Газахского района, Гаравелилер, Заманлы Гедабекского района.
Перемирие, которое было объявлено после обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года не остановило противостояния сторон, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны", опубликованной на "Кавказском узле". В зоне конфликта обстрелы ведутся в течение двух лет каждый день, следует из размещенной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".
Новости о том, что происходит в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".