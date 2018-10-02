02 октября 2018, 15:01

Высшая квалификационная коллегия запретила преследовать нальчикского судью

Высшая российская квалификационная коллегия судей отказалась удовлетворить жалобу следствия на отказ привлечь нальчикского судью Мухамеда Ольмезова к уголовной ответственности по делу о выплатах ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.

Как писал "Кавказский узел", 27 октября 2017 года Квалификационная коллегия судей Кабардино-Балкарии не дала согласия на уголовное преследование судей Ольмезова и Нахушевой, участвовавших в рассмотрении дел чернобыльцев. 24 января Высшая квалификационная коллегия судей отменила решение относительно Ольмезова, но 13 июля республиканская коллегия вновь отклонила просьбу следствия о его преследовании.

Сегодня Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрела жалобу следователей на повторный отказ, но не удовлетворила ее, передает корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, что в 2011-2012 годах судьи Нальчикского горсуда постановили выплатить компенсации морального вреда участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В июле 2012 года Верховный суд Кабардино-Балкарии начал отменять решения о компенсациях и взыскивать с "чернобыльцев" выплаченные им деньги, поскольку понятие морального вреда появилось в законодательстве уже после аварии на АЭС. Следственный Комитет России считает бывшего заместителя председателя суда Мухамеда Ольмезова ответственным за то, что он не пресек вынесения этих решений.

При этом в конце 2017 года Европейский суд по правам человека признал, что в отношении чернобыльцев, не получивших денег по удовлетворенным искам, было нарушено право на справедливое судебное разбирательство.

Вопрос подсудности дела о выплатах чернобыльцам не решен

31 августа председатель Нальчикского городского суда Елена Блохина обратилась с письмом к председателю Верховного суда республики, попросив передать дело о неправомерных выплатах ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, свидетелями по которому проходят нальчикские судьи, в суд другого района.

Председатель Верховного суда Кабардино-Балкарии принял решение направить уголовное дело в Урванский районный суд. Однако это решение обжаловал прокурор. Окончательный вердикт о подсудности дела должен вынести 14 октября президиум Верховного суда региона.

Примечание:

"Залина Алхасова отказалась от досудебного соглашения", "Верховный суд Кабардино-Балкарии отказал 55 "чернобыльцам" в выплате компенсаций", "Жительница Нальчика обвинена в хищении компенсаций "чернобыльцам".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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