01 сентября 2018, 12:05

Глава горсуда Нальчика попросила передать дело о выплатах чернобыльцам в другой район

Дело о неправомерных выплатах ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, свидетелями по котрому проходят нальчикские судьи, должно быть передано в суд другого района, чтобы исключить подозрения в его необъективном рассмотрении, написала судья Елена Блохина председателю Верховного суда Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", 22 августа в суд было направлено дело бывшей сотрудницы министерства труда и соцзащиты Кабардино-Балкарии Леры Алхасовой, ее супруга Юрия Люева и руководителя "Союз-Чернобыль" Али Кучмезова. Алхасова написала явку с повинной, в которой рассказала о передаче взяток в казначейство, однако дело о вымогательстве взятки выделено следствием в отдельное производство, рассказал ее адвокат.

Обвинение по делу о мошенничестве при выплатах чернобыльцам в Кабардино-Балкарии было предъявлено, помимо Алхасовой, Люева и Кучмезова, бывшей судье Нальчикского городского суда Елизавете Бечеловой. Помощница Леры Алхасовой Залина Алхасова и бывшая помощница Бечеловой Лейла Додуева были осуждены.

Судья Нальчикского горсуда Елена Блохина написала председателю Верховного суда Кабардино-Балкарии Юрию Маирову письмо, в котором отметила, что она сама, ее заместитель Чеченов, судья Ольмезов, бывший председатель Нальчикского горсуда Выборнов и несколько сотрудников аппарата суда проходят свидетелями по делу о выплатах чернобыльцам.

"В целях исключения сомнения в беспристрастности судей Нальчикского городского суда <...> прошу решить вопрос об изменении территориальной подсудности указанного уголовного дела и передать его на рассмотрение в другой районный суд Кабардино-Балкарской Республики", - говорится в письме судьи, имеющемся в распоряжении "Кавказского узла". Письмо датировано 29 августа.

Примечание:

"Экс-директор санатория "Эльбрус" заподозрен в мошенничестве", "Дело обвиняемого в злоупотреблениях директора МУП в Кабардино-Балкарии передано в суд", "Общественная палата Кабардино-Балкарии обратила внимание силовиков на коррупцию в муниципалитетах".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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