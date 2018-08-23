Адвокат рассказал о явке с повинной Леры Алхасовой

23 августа 2018, 04:00

В суд направлено дело бывшей сотрудницы Министерства труда и соцзащиты Кабардино-Балкарии Леры Алхасовой, ее супруга Юрия Люева и руководителя "Союз-Чернобыль" Али Кучмезова. Алхасова написала явку с повинной, в которой рассказала о передаче взяток в казначейство, однако дело о вымогательстве взятки выделено следствием в отдельное производство, рассказал адвокат Магамед Абубакаров.

Как писал "Кавказский узел", обвинение по делу о мошенничестве при выплатах "чернобыльцам" в Кабардино-Балкарии было предъявлено бывшей сотруднице Минсоцзащиты республики Лере Алхасовой, бывшей судье Нальчикского городского суда Елизавете Бечеловой и 76-летнему главе республиканской общественной организации "Союз-Чернобыль" Али Кучмезову. Помощница Леры Алхасовой Залина Алхасова и бывшая помощница Бечеловой Лейла Додуева были осуждены.

В 2011-2012 годах 484 "чернобыльца" из Кабардино-Балкарии потребовали компенсации морального вреда. Суд удовлетворил их иски на сумму свыше 670 млн рублей. В июле 2012 года Верховный суд республики начал отменять решения о компенсациях и взыскивать с "чернобыльцев" выплаченные им деньги. Выплаты компенсаций за событие 1986 года признали неправомерным, так как закон о компенсации морального вреда был принят только в 1994 году.

Уголовное дело в отношении Леры Алхасовой, Юрия Люева и Али Кучмезова направлено в суд для рассмотрения по существу, говорится в сообщении от 22 августа на сайте Следственного Комитета России.

Уголовное дело в отношении Леры Алхасовой было возбуждено в марте 2013 года. Она была взята под стражу. В августе 2014 уголовное дело в отношении нее было прекращено, но в октябре 2014 года возбуждено снова.

По данным ведомства, Лере Алхасовой и Юрию Люеву предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Али Кучмезов обвиняется по части 4 статьи 159, а также по статье 309 УК РФ (подкуп свидетеля). Дело бывшего судьи Нальчикского городского суда Елизаветы Бечеловой выделено в отдельное производство.

«В 2010 году Лера Алхасова, ранее занимавшая в Министерстве труда и социального развития КБР должность, связанную с контролем начисления компенсационных выплат участникам ликвидации последствий аварий на производственном объединении «Маяк» в 1957 году и Чернобыльской АЭС в 1986 году, задумала похитить бюджетные деньги. К совершению преступления она привлекла Ю. Люева, а также председателя региональной общественной организации «чернобыльцев» А. Кучмезова и ряд иных лиц, в том числе вступив в сговор с судьей Нальчикского городского суда», - сообщается на сайте Следственного комитета.

Лера Алхасова знала о том, что «чернобыльцы» не имели законного права на компенсацию морального вреда, но, тем не менее, подготовила от их имени исковые заявления, которые были удовлетворены судом, отмечается в сообщении.

По данным ведомства, в результате этого в 2011-2012 годах "чернобыльцы" получили из бюджета более 272 миллионов рублей.

Следственное Управление СКР по СКФО по делу «чернобыльцев» предпринимал меры для привлечения к уголовной ответственности еще двух судей Нальчикского городского суда - бывшему судью Фатимы Нахушевой и действующего судьи Мухамеда Ольмезова, дважды обратившись за дачей согласия об их привлечении в Квалификационную коллегию судей КБР. Оба раза ККС отказала в ходатайстве.

Лера Алхасова еще в апреле этого года написала явку с повинной, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представляющий ее интерес адвокат Магамед Абубакаров.

Лера Алхасова написала явку с повинной, в которой сделала признание, что в период с 2010 по 2012 года ею неоднократно в крупном размере передавались денежные средства в качестве взяток должностным лицам, в том числе сотруднику казначейства, рассказал адвокат.

По его словам, в явке с повинной отмечается, что сотрудник казначейства передала Алхасовой условие о том, что апелляционная жалоба будет отозвана, если "чернобыльцы" согласятся передавать 30 процентов от присужденных сумм, однако в дальнейшем потребовалось уже 50 процентов.

В явке с повинной Алхасова отметила, что, когда согласие "чернобыльцев" было получено, жалоба была отозвана, и решение от 17 января 2011 года вступило в силу.

«Всего таким образом были удовлетворены требования 189 «чернобыльцев», взыскано и получено в качестве компенсации морального вреда 264 900 рублей. Половина этой суммы, не менее 100 млн. рублей, были переданы вымогавшим», - говорится в явке с повинной.

Магамед Абубакаров сообщил, что, несмотря на явку с повинной Алхасовой, которая, по его мнению, существенно меняет обстоятельства дела, уголовное дело направлено в суд с первоначальной фабулой обвинения, а новые факты следствием выделены в отдельное производство.

«Следствие не захотело разбираться в заявлении Алхасовой и вынесло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Данное постановление было отменено заместителем Генерального прокурора РФ и возвращено следствию для проведения дополнительной проверки. После этого следствие выделило явку с повинной в отдельный материал в порядке статьи 144-145 УК РФ, а дело направило в суд с первоначальным обвинением», - сообщил Абубакаров.

«Между тем, с учетом явки с повинной, Алхасова уже не может быть обвиняемой по статье 159, часть 4 (мошенничество), так как имевшее место деяние квалифицируется по статье 291.1 (посредничество в передаче взятки). В соответствии с примечаниями к указанной статье и Лера Алхасова, и "чернобыльцы", которые согласились передавать взятки, должны быть освобождены от уголовной ответственности», - заявил адвокат.

Абубакаров сообщил, что на предварительных слушаниях по делу он намерен ходатайствовать о возвращении дела прокурору для проведения дополнительного расследования по заявленным Алхасовой фактам.