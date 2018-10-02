Обжалован арест Раджаба Абдулатипова

02 октября 2018, 11:47

Защита Раджаба Абдулатипова, брата бывшего главы Дагестана, подала в Верховный суд республики жалобу на его арест по делу о получении взяток сотрудниками бюро медико-социальной экспертизы.

Как писал "Кавказский узел", брат Рамазана Абдулатипова Раджаб Абдулатипов, председатель комитета по образованию, науке и культуре в парламенте Дагестана, был задержан 26 сентября в служебном кабинете. По данным следствия, Раджаб Абдулатипов подозревается в участии в преступном сообществе в связи с делом руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы Магомеда Махачева. 28 сентября суд арестовал Раджаба Абдулатипова до 26 ноября.

Руководитель Главного бюро медико-социальной экспертизы Дагестана Магомед Махачев и его сотрудники заподозрены в получении взяток на 52 миллиона рублей. Раджаб Абдулатипов отказался сегодня в суде признать свою вину, заявив, что все, в чем его обвиняют, является для него новостью.

Адвокаты депутата Народного собрания Дагестана Раджаба Абдулатипова обжаловали его арест в Верховный суд республики, сообщает сегодня "Черновик".

"Мы в понедельник, 1 октября, подали [в Верховный суд Дагестана] жалобу", - цитирует сегодня адвоката Абдулатипова Мирзахана Гасанова ТАСС.

По его словам, в отношении Раджаба Абдулатипова "не соблюдены предусмотренные уголовно-процессуальным законом требования".

"В частности, в качестве основания для избрания меры пресечения указано, что [подозреваемый] может повлиять на ход следствия, может оказать давление на свидетелей, скрыться, иным образом повлиять на ход расследования, уничтожить доказательства <...> Но ничего этого нет", - подчеркнул защитник.

"Кавказский узел" публикует новости об арестах чиновников и кадровых чистках в Дагестане на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".