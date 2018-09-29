Дагестанские журналисты допустили арест Рамазана Абдулатипова вслед за братом

29 сентября 2018, 06:51

Задержание Раджаба Абдулатипова указывает на возможный в скором времени арест его брата, бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, считает Милрад Фатуллаев. В настоящий момент Москва не заинтересована в его аресте, но в будущем это не исключено, полагает Расул Кадиев.

Как информировал "Кавказский узел", брат Рамазана Абдулатипова Раджаб Абдулатипов, председатель комитета по образованию, науке и культуре в парламенте Дагестана, был задержан 26 сентября в служебном кабинете. По данным следствия, Раджаб Абдулатипов подозревается в участии в преступном сообществе в связи с делом руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы Магомеда Махачева. Абдулатипов вину отрицает. 28 сентября по решению суда Раджаб Абдулатипов арестован до 26 ноября.

Руководитель Главного бюро медико-социальной экспертизы Дагестана Магомед Махачев и его сотрудники заподозрены в получении взяток на 52 миллиона рублей.

Задержание Раджаба Абдулатипова указывает на возможный в скором времени арест Рамазана Абдулатипова, считает главный редактор РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев. На данный момент собирается материал на бывшего главу республики, поскольку среди арестованных дагестанских чиновников есть лица из его окружения, полагает он.

"Все они будут давать показания без исключения кого бы то ни было из списка арестованных, и как только материалы будут собраны, и когда появятся какие-то веские свидетельства или признаки совершенных им преступлений, [Рамазан] Абдулатипов будет задержан", - сказал Фатуллаев корреспонденту "Кавказского узла".

Арест Раджаба Абдулатипова был ожидаем, и задержания в Дагестане продолжатся, под угрозой находятся все крупные чиновники команды Рамазана Абдулатипова, считает он. "Может быть, среди них будут исключения, если они пойдут на деятельное раскаяние с возвращением украденных сумм", - заявил Фатуллаев, считая, что таких лиц может быть несколько.

Журналист не исключил возможность арестов уже в ближайшее время. По мнению Фатуллаева, могут быть арестованы не только чиновники, но и бизнесмены. Во властных структурах Дагестана еще остается очень много сторонников и ставленников Рамазана Абдулатипова, отметил он.

Подтверждением данной точки зрения журналист считает арест Раджаба Абдулатипова именно после утверждения кандидатуры Владимира Васильева на посту главы Дагестана, поскольку этот арест до голосования в Народном собрании, по мнению Фатуллаева, создавал бы риск неизбрания Васильева.

26 сентября 2017 года источники в Кремле сообщили о том, что Рамазан Абдулатипов покинет должность главы Дагестана. Его пресс-секретарь тогда не подтвердил эту информацию, но 27 сентября 2017 года Рамазан Абдулатипов объявил о решении уйти в отставку в связи с пожилым возрастом. 3 октября 2017 года президент России принял отставку Абдулатипова и назначил врио главы республики Васильева. 9 сентября 2018 года 77 из 86 депутатов Народного собрания Дагестана проголосовали за кандидатуру Васильева, он принес присягу и официально вступил в должность.

"Отсрочка с арестом Раджаба Абдулатипова говорит о том, что количество сторонников Абдулатипова, их достаточный вес очень серьезен. Власть в какой-то мере с этим считается в том смысле, чтобы не позволить им сорганизоваться", - сказал главред дагестанского информагентства.

Арест Раджаба Абдулатипова никак не повлияет на судьбу бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, поскольку на данный момент федеральный центр не заинтересован в уголовном преследовании бывшего главы республики, считает журналист Расул Кадиев.

Но в случае, если Рамазан Абдулатипов допустит "серьезные" ошибки, его уголовное преследование возможно, отметил он. Журналист предположил, что власти Дагестана в дальнейшем могут предложить изменить и смягчить меру пресечения в отношении Раджаба Абдулатипова в обмен на определенные "финансовые суммы". "Ему [Рамазану Абдулатипову] предложат выкупить не только брата. Там есть другие [фигуранты дела]", - сказал Кадиев "Кавказскому узлу".

При этом через какие именно механизмы будет реализован такой обмен, журналист не знает. По его словам, "откуп" предполагает не "взятку", а именно возврат в бюджет Дагестана определенного количества денежных средств.

В отличие от Фатуллаева Кадиев считает, что во властных структурах Дагестана отсутствуют сторонники Рамазана Абдулатипова.

Задержания и опровержения



Первый раз информация о задержании Раджаба Абдулатипова появилась в СМИ и социальных сетях июне текущего года, однако она не подтвердилась. 19 июня "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник сообщил о том, что сотрудники ФСБ задержали Раджаба Абдулатипова в московском аэропорту. "Раджаб Абдулатипов задержан, по предварительной информации, по подозрению в совершении тяжкого преступления. Его "взяли" сотрудники спецслужб в аэропорту Москвы при попытке покинуть территорию России", - процитировало источник агентство.

Издание РИА "Дербент" связало сообщение о задержании Раджаба Абдулатипова с расследованием убийства, которое произошло за девять лет до этого в Дербентском районе. По данным издания, следователи проверяли причастность Раджаба Абдулатипова к убийству бывшего директора винного завода им.Ш.Алиева Наримана Алиева и его супруги в 2007 году.

Силовики тогда не подтвердили эту информацию, а Рамазан Абдулатипов в этот же день (19 июня) объяснил появление подобных сообщений местью людей, потерявших свои должности в период, когда он занимал должность главы республики.

"В моем роду нет и никогда не было преступников. Это дело рук обиженных людей, которые когда-то были смещены со своих должностей; таким образом они мстят", - заявил, в частности, Рамазан Абдулатипов.

Сам Раджаб Абдулатипов сообщения о том, что он подозревается в совершении преступлений, назвал "высосанными из пальца".

"Я, что, бандит? Я, что, какой-то уголовник? Это же, я же говорю, из пальца высосано, чтобы там чего-то обратить внимание, поэтому это ничего общего к нам совершенно не имеет. У нас в семье нет таких людей", - заявил Раджаб Абдулатипов "Комсомольской правде".

Раджаб Абдулатипов также подчеркнул, что не причастен к убийству Наримана Алиева, отметив, что знал его "только по газете", но относился с большим уважением.

Директор совхоза, Герой социалистического труда, академик Нариман Алиев и его супруга были убиты 26 ноября 2007 года в поселке Мамедкала Дербентского района Дагестана. В марте 2008 года руководитель Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Дагестану Касумбек Амирбеков (до 2011 года Следственный комитет не был самостоятельной структурой. - Прим. "Кавказского узла") заявил, что Алиев был убит за то, что пытался предотвратить хищение бюджетных денег и что по делу задержаны трое дагестанцев и двое жителей Кабардино-Балкарии.

До этого сообщения об аресте Раджаба Абдулатипова появлялись в 2015 году, когда он возглавлял республиканское управление Федеральной миграционной службы. Азербайджанское издание Haqqin.az со ссылкой на своего корреспондента в Дербенте сообщило, что следствие подозревает Раджаба Абдулатипова в организации убийства Наримана Алиева и его супруги, а также в причастности к контрабанде спирта.

Раджаб Абдулатипов назвал эти сообщения "провокацией", связав их со своим братом, поскольку у него самого "личных врагов нет".

"Меня никто не задерживал. И мне ничего не инкриминировали. Я работаю в обычном режиме. Никаких вопросов ко мне стороны правоохранительных органов не было. Являясь братом главы республики, я всегда готов к такого рода провокациям. Лично у меня никаких явных врагов нет. Но тем не менее, меня тоже хотят задеть. Я хочу, чтобы все понимали: я не занимаюсь политикой. Я делаю свою работу", - подчеркнул он в интервью изданию "Кавполит", опубликованному 13 января 2015 года.

Пресс-служба возглавляемого им управления также напомнила, что Раджаб Абдулатипов - близкий родственник главы республики. "Раджаб Абдулатипов, являясь братом главы Республики Дагестан, становится объектом всяческих публикаций", - процитировало заявление пресс-службы миграционного управления РИА "Дагестан".

Раджаб Абдулатипов с 1997 по 2000 год был руководителем миграционной службы Дагестана, с 2002 по 2016 год - начальником УФМС России по Дагестану, начальником управления по делам миграции МВД по Дагестану. С сентября 2016 года он занимает пост председателя комитета по образованию, науке и культуре, делам молодежи, спорту и туризму Народного собрания Дагестана, сообщает ТАСС.

"Серые схемы" в миграционной службе

После реформирования системы миграционной службы России в 2016 году и передаче ее функций и полномочий МВД Раджаб Абдулатипов покинул должность руководителя управления.

Министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов на пресс-конференции, посвященной итогам 2016 года, заявил, что в системе миграционной службы республики были созданы серые схемы.

"Ни для кого не секрет, что вокруг миграционной службы создавались разные схемы, чтобы создать человеку максимальные неудобства и вынудить его прибегать к платным посредникам. Мы все эти схемы поломали", - сказал Абдурашид Магомедов, слова которого приводит "Дагестанская правда".

Отметим, что информация о серых посреднических схемах и ранее была у МВД.

Так, по информации "Лайф", еще в 2010 году в Махачкале Управление собственной безопасности МВД Дагестана закрыло подпольный паспортно-визовый центр, где за плату от 5 до 30 тысяч рублей делали российские внутренние и заграничные паспорта.

Новости об арестах чиновников и кадровых чистках в Дагестане собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".