Раджаб Абдулатипов арестован на два месяца

28 сентября 2018, 15:08

Суд постановил сегодня заключить под стражу до конца ноября брата бывшего главы Дагестана Раджаба Абдулатипова, подозреваемого в причастности к получению взяток сотрудниками республиканского бюро медико-социальной экспертизы.

"Кавказский узел" информировал, что брата Рамазана Абдулатипова Раджаба Абдулатипова, главу комитета по образованию, науке и культуре в парламенте Дагестана, задержали 26 сентября в рабочем кабинете. По данным следствия, Раджаб Абдулатипов заподозрен в участии в преступном сообществе в связи с делом руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы Магомеда Махачева. Абдулатипов не признал своей вины. Защита попросила назначить ему домашний арест.

Руководитель Главного бюро медико-социальной экспертизы Дагестана Магомед Махачев и его сотрудники заподозрены в получении взяток на 52 миллиона рублей. По данным источников в силовых структурах, Раджаб Абдулатипов лоббировал назначение Магомеда Махачева на должность главы ведомства.

Советский районный суд Махачкалы постановил арестовать Раджаба Абдулатипова до 26 ноября включительно. "В случае непредъявления обвинения до 10 ноября 2018 года мера пресечения подлежит отмене", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте суда.

Суд принял решение об ареста Раджаба Абдулатипова, удовлетворив ходатайство следствия, отметило на своем сайте Следственное управление СКР по Дагестану. По делу, фигурантом которого является Абдулатипов, установлены шесть новых эпизодов взяток и служебного подлога, расследование еще не завершено, говорится в сообщении.

На видео "Раджаб Абдулатипов дает показания в Советском районном суде Махачкалы", опубликованном сегодня на Youtube-канале Межрегионального информационного ресурса молодежи, обвиняемый стоит в клетке и говорит, что информация, озвученная стороной обвинения, нова для него.

Комментариями Раджаба Абдулатипова или его представителей относительно решения суда об аресте "Кавказский узел" не располагает.

"Кавказский узел" публикует новости об арестах чиновников и кадровых чистках в Дагестане на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".