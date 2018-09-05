Назначен новый глава бюро медэкспертизы Дагестана

05 сентября 2018, 16:58

Исполняющим обязанности главы бюро медико-социальной экспертизы Дагестана, сотрудники которого заподозрены в массовой выдаче справок об инвалидности, назначен руководитель филиала ведомства в селе Кормаскала Мусил Мусилов, сегодня его представили коллективу.

Как писал "Кавказский узел", руководитель Главного бюро медико-социальной экспертизы Дагестана Магомед Махачев отстранен от должности в связи с делом о получении взяток на 52 миллиона рублей и создании преступного сообщества. 11 июля временно исполняющим обязанности руководителя ведомства был назначен Юрий Шамрицкий.

Членами преступного сообщества, которое, по мнению следствия, создал Махачев, стали его подчиненные. Только в 2017 году в результате необоснованного признания инвалидами 300 жителей республики из Пенсионного фонда России было похищено около 24 миллионов рублей, заявила прокуратура Дагестана. Опрошенные "Кавказским узлом" эксперты считают, что по этому делу будут новые аресты.

Исполнение обязанностей руководителя бюро медико-социальной экспертизы Дагестана временно возложено на Мусила Мусилова, со ссылкой на российское министерство труда сообщил сегодня "Черновик". В Минтруда не уточнили, когда будет принято окончательное решение по кандидатуре главы бюро.

Прежний врио руководителя бюро Юрий Шамрицкий сегодня покинул Дагестан, отмечает издание.

Сегодня Мусила Мусилова представили коллективу бюро медико-социальной экспертизы Дагестана, информирует "Кавказ.Реалии".

До назначения врио главы бюро Мусилов работал руководителем филиала ведомства в селе Кормаскала, следует из таблицы, опубликованной на сайте "Медико-социальная экспертиза". Мусилов работал главой этого филиала с 2006 года, сообщали "Махачкалинские известия" 12 декабря 2007 года.

Ситуацию с кадровыми чистками в республике, которые проводятся там с января, "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".