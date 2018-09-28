Раджаб Абдулатипов. Фото http://dagestananticorruption.ru/2018/05/10/абдулатипов-раджаб-гаджимурадович/

28 сентября 2018, 13:40

Следствие потребовало ареста Раджаба Абдулатипова

Подозреваемый в причастности к получению взяток сотрудниками бюро медико-социальной экспертизы Дагестана брат бывшего главы республики Раджаб Абдулатипов отказался сегодня в суде признать свою вину.

Как писал "Кавказский узел", брат Рамазана Абдулатипова Раджаб Абдулатипов, возглавляющий в парламенте республики комитет по образованию, науке и культуре, был задержан 26 сентября в своем рабочем кабинете. По данным следствия, Раджаб Абдулатипов заподозрен в участии в преступном сообществе в связи с делом руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы Магомеда Махачева.

Руководитель Главного бюро медико-социальной экспертизы Дагестана Магомед Махачев и его сотрудниками подозревается в получении взяток на 52 миллиона рублей. По данным источников в силовых структурах, Раджаб Абдулатипов лоббировал назначение Магомеда Махачева на должность руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы.

Сегодня представитель следствия попросил суд заключить Раджаба Абдулатипова под стражу.

Ходатайство следствия рассматривает Советский районный суд Махачкалы, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель следственного управления СКР по Дагестану Расул Темирбеков.

В ходе заседания Раджаб Абдулатипов не признал своей вины. "Вот это все, в чем меня обвиняют - для меня новость. Я с этим не знаком", - цитирует Абдулатипова "Интерфакс".

Защита Абдулатипова просила отпустить его под домашний арест. Судья разрешил журналистам присутствовать на заседании несколько минут и вести фото и видеосъемку, а затем попросил представителей СМИ покинуть зал, сообщает "Черновик".

Напомним, что 3 октября 2017 года президент России принял отставку Рамазана Абдулатипова, заявившего о желании уйти с поста главы Дагестана в связи с пожилым возрастом. Комментариев Рамазана Абдулатипова или его представителей по поводу требования следствия об аресте его брата пока не поступало. При этом 26 сентября в эфире радиостанции "Эхо Москвы" бывший глава Дагестана заявил, что ничего не знает о задержании брата.

"Кавказский узел" следит за новостями об арестах чиновников и кадровых чистках в Дагестане на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Дагестанские журналисты констатировали равнодушие элит к судьбе Гамидова", "Экономисты связали проблемы банка "Эльбин" с арестом Гамидова", "Журналисты рассказали о конфликте интересов среди чиновников Дагестана".

Автор: Ильяс Капиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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28 сентября 2018, 15:08

  • Раджаб Абдулатипов арестован на два месяца

    Суд постановил сегодня заключить под стражу до конца ноября брата бывшего главы Дагестана Раджаба Абдулатипова, подозреваемого в причастности к получению взяток сотрудниками республиканского бюро медико-социальной экспертизы.

28 сентября 2018, 14:55

28 сентября 2018, 14:38

28 сентября 2018, 14:16

28 сентября 2018, 13:40

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