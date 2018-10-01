Армяне скорбят о смерти Шарля Азнавура

01 октября 2018, 19:01

Сегодня на 95-м году жизни скончался известный французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур. В соцсетях жители Армении и выходцы из этой страны пишут о невосполнимой потере.

Шарль Азнавур - всемирно известный французский певец-шансонье, поэт, композитор, писатель и актер армянского происхождения. Родился в Париже 22 мая 1924 года. Сам Азнавур так определял свою национальную принадлежность: "Я чувствую себя на 100% французом и на 100% армянином. Это как кофе с молоком. Единожды, размешав кофе с молоком, уже невозможно их разделить", говорится в биографии артиста, опубликованной на «Кавказском узле».

Шарль Азнавур ушел из жизни минувшей ночью в своем доме на юге Франции, сообщило агентство «Франс Пресс» со ссылкой на представителя музыканта.

Телекомпания CNN и журнал Time признали Азнавура лучшим эстрадным исполнителем XX века. За свою 70-летнюю карьеру он продал 100 миллионов дисков, написал 1,2 тысячи песен, сыграл 80 ролей в кино, выпустил 294 альбома и дал более тысячи концертов почти в ста странах мира, передает РИА Новости.

Тысячи граждан Армении зажгли свечи на площади Азнавура в центре Еревана в память о всемирно известном шансонье, акция памяти проходит также в городе Гюмри, передает "Интерфакс".

Национальным героем Армении и одним из величайших сыновей армянского народа Шарля Азнавура назвал сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян. «Трудно поверить в то, что нет человека, который вершил историю, излучал любовь, без остатка служил собственному народу, собственным народам. […] Это большая потеря для Армении, армянского народа, для Франции, французского народа», - заявил Пашинян, слова которого приводит NEWS.am.

В 1975 году, к 60-й годовщине геноцида армян, Азнавуром и его постоянным соавтором Жоржем Гарваренцем была написана песня "Ils sont tombés" ("Они пали"). На армянскую тематику написаны также его песни "Автобиография", "Джан" и "Нежная Армения". Шарль Азнавур выступал в поддержку закона Франции о криминализации отрицания геноцида армян.

Пользователи соцсетей армянского происхождения скорбят по поводу смерти Азнавура.

«Скорбим, соболезнуем родным и близким, армянству, мировой и культурной общественности - легенда уходит в вечность», - написал Антуан Гургенович Аракелян в группе «Армянская община Санкт-Петербурга и Ленинградской области» в Facebook. «Кончина Шарля Азнавура это невосполнимая потеря для Армении, Франции и для остального мира, мы скорбим, он был самым лучшим армянином нашего времени», - отметил здесь же пользователь под ником "Пират Пират". «Армянин до мозга костей», - указала Сусанна Манукян.

«Для моего народа Азнавур – олицетворение добра, любви, преданности и самоотверженности. Мне кажется, в истории армян всегда оказывались отдельные личности, которые в самые сложные времена указывали нам верный путь, светили и вели вперёд с невероятной чуткостью и всегда в верном направлении. […] Шарль Азнавур из этого списка. Сегодня осиротели армяне во всём мире. И всё же – какое счастье, что он был. И был именно таким: нравственным ориентиром. Без него мы все были бы другими», - написал у себя на странице в Facebook Roman Nadiryan. «Каждый из нас осиротел. Шарль Азнавур проявлял отцовскую любовь ко всем», - прокомментировала его запись Armina Avakyan.

«Этот человек совершил огромный вклад в будущее Армении», - считает Вардан Булгадарян, прокомментировавший новость о смерти Азнавура в группе «Моя Армения» соцсети «ВКонтакте». «Армянский народ потерял великого человека», - написал там же Гриша Саргсян. «Величайший человек, гордость армянского народа», - отметил Тигран Андреасян. «Он вошел в историю нашей страны», - указал Армен Смбатян.