Уголок избирателя на участке 49-48 в Тамани. Фото Александра Грезева, https://twitter.com/golos_ekb/status/1046255514961805313

30 сентября 2018, 23:52

Наблюдатели "Голоса" сообщили о нарушениях на повторных выборах в Тамани

В Краснодарском крае сегодня прошло повторное голосование на досрочных выборам главы Таманского сельского поселения. Борьба во втором туре проходила между двумя единороссами. Наблюдатели движения "Голос" отметили активность избирателей и нарушения в ходе голосования. 

Скриншот сообщения Давида Канкии, https://www.facebook.com/david.kankiya/posts/191565560849306130 сентября в Таманском сельском поселении проходил голосование в рамках второго тура выборов главы. 9 сентября в единый день голосования два кандидата – выдвинутый «Единой Россией» Михаил Погиба и самовыдвиженец, председатель Совета Таманского сельского поселения Михаил Басловяк (также является членом "Единой России") – получили по 44% голосов.

По данным администрации Темрюкского района, сегодня в Тамани работали четыре избирательных участка - три в станице Тамань и одна в поселке Волна. 

"В первом туре два кандидата набрали по 44% голосов. Для Кубани случай крайне редкий", - написал сегодня утром на своей странице в Facebook координатор движения "Голос" в Краснодарском крае Давид Канкия.

Скриншот сообщения Александра Грезева, https://www.facebook.com/grezev/posts/10218176316426241"Сегодня наблюдаем повторное голосование на досрочных выборам главы Таманского сельского поселения Темрюкского района. Очень напряжённо все проходит", - делится сегодня наблюдениями на свое странице в Facebook межрегиональный координатор "Голоса" Урала и республик Поволжья Александр Грезев.

Он отметил "плотное наблюдение от обоих кандидатов, контроль явки". "На 10 часов уже почти 10% проголосовало и народ продолжает идти очень активно. На моем участке почти 150 заявок на дом, сейчас поедут сразу три урны. Администрация также следит за выборами, но пока у нас проблем с ними нет", - написал активист.

Ход голосования на выборах в Тамани отслеживали участники движения «Голос», которые вели "Хронику дня голосования 30 сентября" на сайте движения. В течение дня представители "Голоса" зафиксировали целый ряд нарушений на всех избирательных участках поселения.

Процесс голосования на УИК 4949 в Тамани. Фото: Владимир Егоров, https://www.golosinfo.org/ru/articles/142923#/Наблюдатели отметили, что во втором туре количество обращений для голосования на дому носило аномально высокий характер. "При проверке списков подавших заявления на надомное голосование наблюдатели обратили внимание на большое количество заявлений, переданных одними лицами. Председатель УИК 4949 пояснил, что эти заявления передавались квартальными", - сообщили в 9.28 мск наблюдатели.

В 12.03 мск хроника "Голоса" пополнилась сообщением о том, что на УИК 4948 во время выездного голосования, женщина проголосовала не только за себя, но и за парализованного супруга. "Среди аргументов, оправдывающих свои поступок, женщина указывала, что у нее есть полная нотариальная доверенность на имущество супруга, а значит она может за него голосовать", - сообщает "Голос".

Также наблюдатели предотвратили нарушение на УИК 4950, где на основании временной регистрации пытался проголосовать гражданин, проживающий за пределами округа. "Когда в присутствии наблюдателей ему объяснили, что это невозможно, он возмутился, поскольку в первом туре, который прошел 9 сентября, ему проголосовать позволили", - сообщают активисты.

В 13.44 мск появилось сообщение о массовом подвозе избирателей. "Сотрудников предприятия «Таманьнефтегаз» привозят организованными группами для голосования на выборах главы Таманского сельского поселения. Видео записал наблюдатель на участке 4949", - рассказали наблюдатели.

На опубликованных "Голосом" видео и фото зафиксирован микроавтобус с фирменным обозначением предприятия, в котором находятся люди в спецодежде.

Как сообщили наблюдатели, на протяжении всего дня голосования номер телефона УИК 4950, по которому должны были принимать заявки на голосование на дому, был недоступен. "В течение дня председатель УИК 4949 пыталась дозвониться до коллег, но безуспешно. Наблюдателям также не удалось дозвониться по указанному номеру. На сайте избирательной комиссии Краснодарского края у УИК 4950 указан только один номер телефона как основной на участке, так и для приема заявок для выездного голосования", - отмечает "Голос".

Скриншот сообщения в твиттере "ГОЛОС Екатеринбург", https://twitter.com/golos_ekb/status/1046500937630715906 ‏В настоящий момент в Таманском сельском поселении продолжается подсчет голосов. При этом, по данным наблюдателей, на четырех избирательных участках по дополнительным спискам проголосовали 206 человек. "Всего в выборах приняло участие 3808 человек. Таким образом 5,5% проголосовавших не оказалось в основных списках и их включили в дополнительные", - сообщают активисты "Голоса". При этом в ходе голосования поступали данные о проблемах при включении избирателей в дополнительные списки, наблюдатели обращали внимание на низкое качество списков.

По информации движения "Голос", явка во втором туре выборов главы Таманского сельского поселения составила 47,26%. В первом туре, по официальным данным, проголосовали 33,76% избирателей, то есть явка увеличилась более чем на 13%.

По последним данным "Голоса", уже известны предварительные результаты голосования на отдельных участках. "На самом крупном участке самое большое преимущество Погибы. Это первая победа на выборах главы единоросса после ЕДГ", - пишeт в 23.44 мск активисты движения в Twitter "ГОЛОС Екатеринбург".

По данным краевого избиркома, на участках в Тамани сегодня работали 17 наблюдателей, 8 членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, три представителя СМИ. Также работу вела мониторинговая группа общественного контроля на муниципальных выборах в Краснодарском крае, в которую входят члены Совета при губернаторе по развитию гражданского общества и правам человека, Общественной палаты края, Краснодарского регионального отделения «Ассоциации юристов России», Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы».

Голосование проходило спокойно, нарушений не зафиксировано, пишет "Юг Times" со ссылкой на крайизбирком.

Во многих регионах России, в том числе и на юге страны, 9 сентября прошло голосование на выборах разного уровня. Из разных регионов поступали сообщения о нарушениях. Среди них вбросы, вынос бюллетеней, удаление с участков членов комиссии, "карусели". Новости о выборах в регионах Юга России, которые прошли в единый день голосования 9 сентября, собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Выборы 09.09.18".
Примечание:

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