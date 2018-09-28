Азербайджан зафиксировал обстрелы в пяти селах

28 сентября 2018, 09:11

Позиции азербайджанской армии в зоне конфликта были обстреляны 94 раза за минувшие сутки, сообщило министерство обороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября Азербайджан обвинил Армению в пулеметных обстрелах, заявив, что режим перемирия с 26 по 27 сентября был нарушен 79 раз. Нагорный Карабах в тот же день заявил о гибели солдата в результате обстрела с азербайджанской стороны.

С 27 по 28 сентября позиции азербайджанской армии были обстреляны 94 разa в приграничных с Арменией районах. В частности, обстрелам подверглись позиции в селах Гызылгаджылы Газахского района, Коханеби, Асрик Джырдахан, Агбулаг и Мунджуглу Товузского района, сообщается сегодня на сайте Минобороны Азербайджана.

Комментариев со стороны оборонных ведомств Армении и Нагорного Карабаха относительно этого заявления не поступало. Ранее Нагорный Карабах заявил о 250 обстрелах с азербайджанской стороны с 15 по 22 сентября.

Объявленное в апреле 2016 года после обострения карабахского конфликта перемирие фактически не прекратило противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне конфликта ведутся ежедневно в течение двух лет, следует из опубликованной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

На тематической странице "Карабах: худой мир или война" "Кавказский узел" размещает новости из зоны карабахского конфликта. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также опубликованы справки "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".