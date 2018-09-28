Силовики отрицают смерть жителя Газаха после пыток в полиции

28 сентября 2018, 06:28

МВД и Генеральная прокуратура Азербайджана опровергли утверждения жительницы Газахского района Ульвии Ахундовой о смерти ее брата после пыток в местной полиции. По версии полиции и надзорного ведомства, травмы умерший получил в результате конфликта с другим жителем Газахского района, который задержан. Однако Ахундова убеждена, что причиной смерти ее брата стали именно пытки.

Как писал "Кавказский узел", 25 сентября Ульвия Ахундова заявила, что ее брат был задержан силовиками и убит после пыток.

Вечером 27 сентября пресс-службы МВД и Генеральной прокуратуры Азербайджана распространили совместный релиз в связи со смертью жителя Газахского района Эльмира Ахундова (в соцсетях и СМИ упоминается как Теймур. - Прим. "Кавказский узел").

24 сентября мать Эльмира Ахундова обратилась в районную прокуратуру с жалобой на избиение ее сына Керимом Ахмедовым, говорится в релизе.

"На основе обращения были взяты показания Эльмира Ахундова, назначена судебно-медицинская экспертиза. Он был обследован, на теле были выявлены повреждения, образовавшиеся в результате избиения", - говорится в сообщении (перевод корреспондента "Кавказского узла").

В то же время, утверждают авторы релиза, Ахмедов сам пожаловался на Ахундова.

"В связи с этим Эльмир Ахундов 25 сентября был приглашен в Газахский районный отдел полиции для взятия показаний. Около 22.00 состояние здоровья Эльмира Ахнудова ухудшилось, и ему была вызвана скорая помощь", - говорится в пресс-релизе.

Врачебная бригада доставила его в диагностический центр уже мертвым, указывается в сообщении.

По факту в Газахской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 124.1 (убийство человека по неосторожности) и 221.3 (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) УК Азербайджана. Ахмедов задержан в качестве подозреваемого.

Сестра Ахундова Ульвия подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что у ее брата был конфликт с Ахмедовым.

"Этот человек (Керим Ахмедов) был членом "Общественной поддержки полиции" (структура, аналогичная действовавшим в советский период "Добровольным народным дружинам". - Прим. корреспондента "Кавказского узла"). Эльмир подрался с ним. Он ударил Эльмира кулаком по голове. Никаких травм он ему не причинил. После нанесения Эльмиру удара он даже сам сел за руль и поехал. Эксперты также его обследовали", - рассказала Ахундова.

Она подтвердила, что ее мать жаловалась в прокуратуру. "Моя мать пожаловалась в районную прокуратуру, что сыну разбили голову. После этого Эльмиру звонили и потребовали забрать заявление из прокуратуры. Но он отказался, и вот за это с ним вот так зверски расправились", - заявила Ахундова.

По ее мнению, Ахмедов не причинил значительного вреда здоровью ее брату.

"Мой брат здоров, он не мог умереть от одного удара кулаком. Моего брата забрали на нашей улице. Его волокли по гравию, и потому у него ноги были поранены. Есть свидетели этого. Но на них оказывается давление, чтобы они молчали", - сказала Ахундова.

Она убеждена, что ее брат был избит силовиками. После задержания ему завязали руки скотчем. "Его бил человек по имени Мурад. Я буду добиваться справедливого расследования. Сейчас я занята поминками. Но потом я буду добиваться наказания всех", - заявила Ульвия Ахундова.

В силовых ведомствах периодически происходят факты смерти людей при странных обстоятельствах, отмечает координатор Центра защиты политзаключенных Огтай Гюльалыев

"Эти случаи не прекращаются, потому что не проводится объективных расследований и истинные виновные не несут наказания. Иногда виновные вовсе не привлекаются к уголовной ответственности. Объективные расследования даже не были проведены по резонансным делам смерти Тураджа Зейналова в Министерстве национальной безопасности Нахичеванской автономной республики (НАР), Эльшада Бабаева в колонии №14 Пенитенциарной службы, Мехмана Галандарова в Бакинском СИЗО-1, Парвиза Микаилова в колонии №17, Бахруза Гаджиева – в Мингячевирской полиции и др. Безнаказанность поощряет беззаконие", - сказал Гюльалыев корреспонденту "Кавказского узла".