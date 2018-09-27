Жительница Газаха заявила о смерти брата после пыток силовиков

27 сентября 2018, 05:55

Житель Газаха Теймур Ахундов умер после того, как 25 сентября был вызван в местный районный отдел полиции. Его сестра рассказала о следах пыток на его теле. В полиции утверждают, что он скончался в районном диагностическом центре, куда был доставлен из-за того, что ему стало плохо. Районная прокуратура начала расследование обстоятельств смерти Ахундова.

Мужчина умер после пребывания в отделе полиции

Теймура Ахундова вызвали для взятия показаний и он больше не вернулся, рассказала сестра умершего Ульвию Ахундову в эфире Meydan.tv.

«Мы были дома. Вечером собирались в Баку. Мой брат вышел в магазин за сигаретами. Потом нам сообщили, что его посадили в машину и увезли в полицию. Я сразу направилась туда. Меня не пустили. Чуть позже приехала машина скорой помощи. Я спросила, что случилось, но мне ничего не ответили... Мне сказали, что якобы кто-то подрался, поэтому вызвали врачей. Позже из больницы позвонили и сказали, что брата кто-то убил, приходите, заберите тело», - цитирует Ахундову телеканал (перевод корреспондента "Кавказского узла") .

По ее словам, на его теле были следы насилия и она считает, что ее брата избили до смерти. «У него не было болезней. Но ему перебили руки, запястье, ноги. У него были помяты колени, мы из чашечек колен вытащили камешки, его, наверное, волокли», - сказала Ахундова. Она отметила, что у ее брата ранее не было проблем с правоохранителями.

Ахундова рассказала, что ее брат занимался челночным бизнесом, ежедневно привозил товары из Грузии и продавал их (Газахский район Азербайджана находится на границе в Грузией, - прим. "Кавказского узла").

По ее словам, семья умершего подала жалобы в МВД Азербайджана, а также в прокуратуру и районным властям.

Смерть Ахундова расследует прокуратура

Теймур Ахундов 25 сентября находился в Газахском районном отделе полиции, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» дежурный отдела полиции.

«Его вызвали на беседу. Но здесь ему стало плохо, мы вызвали скорую помощь и он умер уже в районном диагностическом центре», - сказал дежурный.

По факту смерти Теймура Ахундова возбуждено уголовное дело по статье о превышении необходимых мер обороны при задержании лица, совершившего преступление (ст. 123 УК Азербайджана), рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Газахской районной прокуратуры.