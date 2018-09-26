Силовики пригрозили задержаниями участникам акции в Сунже

26 сентября 2018, 14:31

Некоторые активисты после озвученной силовиками угрозы задержаний покинули место акции против передачи Чечне части территории Сунженского района Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", стихийная акция против передачи Чечне земель Сунженского района, на которую вышли около 50 человек, началась сегодня в Сунже под усиленным контролем силовиков.

Вчера, 25 сентября, активисты и местные жители пришли к зданию администрации Сунженского района после отставки главы района Иссы Хашагульгова. Сам чиновник назвал отставку добровольной, но активисты связали ее с возможной передачей части территории района Чечне. Они потребовали у чиновников объяснений, действительно ли часть территории Ингушетии планируется передать Чечне, и призвали жителей выйти на новую акцию сегодня, 26 сентября.

К 11.50 мск на площадь перед Домом культуры в Сунже подъехали несколько внедорожников и грузовиков с правоохранителями. Силовики предупредили, что будут задерживать собравшихся, после чего люди стали расходиться. Чиновники, разговаривавшие с собравшимися на площади, объяснили им, что в Магасе проходит встреча глав СКФО, а не передача земель, передал корреспондент "Кавказского узла".

Сегодня в Ингушетии состоится заседание Совета при полпреде президента в СКФО, в котором "примут участие главы регионов, входящих в состав округа", сообщила пресс-служба Юнус-Бека Евкурова. "В повестку заседания войдут вопросы, связанные с развитием транспортной системы и инфраструктуры в субъектах СКФО, запуском цифрового эфирного наземного вещания и другие", - говорится в пресс-релизе, опубликованном сегодня на сайте главы Ингушетии.

Напомним, что в конце августа активисты сообщили о строительных работах, начатых рабочими из Чечни под охраной чеченских силовиков в Ингушетии. 7 сентября стало известно, что глава Чечни учредил госкомиссию по вопросам определения и уточнения границы республики. Власти Ингушетии оставили действия чеченской стороны без публичной реакции, заявили "Кавказскому узлу" активисты. При этом Юнус-Бек Евкуров в день своего переизбрания главой Ингушетии, 9 сентября, заявил, что ситуация на границе двух республик "не выходит из-под контроля". Активисты решили провести общегражданский форум 6 октября для обсуждения вопроса территориальной целостности республики.

На "Кавказском узле" опубликована справка "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней".