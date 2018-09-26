Около 50 человек вышли на стихийную акцию в Сунже

26 сентября 2018, 12:22

Стихийная акция против передачи Чечне земель Сунженского района началась сегодня в райцентре под усиленным контролем правоохранителей.

Как писал "Кавказский узел", 25 сентября активисты и местные жители пришли к зданию администрации Сунженского района после известия об отставке главы района Иссы Хашагульгова. Чиновник назвал свою отставку добровольной, но активисты предположили, что она связана с возможной передачей части района Чечне. Собравшиеся в Сунже потребовали у чиновников объяснений, действительно ли часть территории Ингушетии планируется передать Чечне, и призвали жителей выйти на новую акцию 26 сентября.

Сегодня перед зданием Дома культуры в Сунже собрались около 50 мужчин. Около собравшихся находятся сотрудники правоохранительных органов, неподалеку стоят два военных грузовика, улицы перекрыты силовиками.

Некоторые из присутствующих предположили, что лучше разойтись, иначе будут задержания. Силовики запретили вести фото- и видеосъемку, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, что сегодня утром в столицу Ингушетии введена колонна с подразделениями Росгвардии. Кроме того, в Магасе усилены посты полиции, а на улицах дежурят дополнительные наряды МВД. Власти призвали не проводить сегодня в Магасе акции протеста против передачи Чечне земель Сунженского района.

На "Кавказском узле" опубликован справочный материал "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней".