Руководство школы в Астраханской области уволено после издевательств над учеником

25 сентября 2018, 22:15

Вся администрация школы в Володарском районе и учительница рисования лишились работы по заявлению матери пятиклассника, которая пожаловалась на избиение и унижение сына педагогом.

Мать школьника написала заявление в прокуратуру, но прежде, чем ведомство провело проверку, это сделал районный отдел образования.

"В ходе анализа произошедшего почти все обвинения родителя подтвердились", - сообщило сегодня на своем сайте министерство образования Астраханской области.

Согласно заявлению женщины, 14 сентября в школе проходил объединенный урок рисования для учеников пятого и седьмого классов. Места в кабинете хватило не всем. Так, сын автора заявления вынужден был рисовать, стоя у стены. Он прижался к занавеске, и за это учительница подошла к нему сзади и ударила по голове, а потом пинками загнала под стол. Ребенок закашлял, после чего ученики стали обзывать его собакой и бросать в него обувь, однако учительница не мешала этого делать. По словам матери школьника, после этого случая он стал заикаться и отказывается ходить в школу, передал сегодня "Интерфакс".

На сайте прокуратуры Астраханской области по состоянию на 22:15 мск 25 сентября нет информации об этом случае. Комментариями уволенных педагогов "Кавказский узел" также не располагает.

Ранее "Кавказский узел" писал, что после жалоб на жестокие методах воспитания была приостановлена работа астраханского детского сада. 10 августа владельцы детсада были арестованы.