Вторая сессия Народного хурала (парламента) Калмыкии 24 сентября 2018 года. Фото: пресс-служба Народного хурала Калмыкии http://www.huralrk.ru/

25 сентября 2018, 00:13

Сенатором Калмыкии переизбран Алексей Майоров

Депутаты Народного хурала (парламента) Калмыкии шестого созыва переизбрали Алексея Майорова на должность члена Совета Федерации.

Как писал "Кавказский узел", 5 июля 2011 года Алексей Майоров, являющийся на тот момент президентом Московского коммерческого банка "Альта-Банк", впервые был избран членом Совета федерации России от парламента Калмыкии. 

Алексею Майорову 56 лет. В 1985 году он закончил Московское высшее техническое училище им. Баумана по специальности инженер-механик, а в 1997 году - Московскую государственную юридическую академию. Перед избранием сенатором являлся депутатом Народного хурала Калмыкии пятого созыва от партии "Единая Россия" на непостоянной основе, говорится на сайте Совета Федерации РФ. 

Обсуждение кандидатуры Алексея Майорова состоялось 24 сентября в ходе второй (внеочередной) сессии Народного Хурала.

"Парламентарии задали ряд вопросов, после чего приняли решение наделить полномочиями члена Совета Федерации... Майорова Алексея Петровича", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента Калмыкии.

Обращаясь к депутатам, Майоров указал на необходимость "координации всех ветвей власти республики", сообщило агентство "Интерфакс-Юг". По словам сенатора, в республике предстоит решить ряд конкретных вопросов, в частности "по развитию аграрного комплекса и малого бизнеса".

Напомним, выборы в Народный хурал Калмыкии прошли в единый день голосования 9 сентября. Они сопровождались скандалами, связанными с видео вбросов бюллетеней на избирательном участке №81 в поселке Приманыч, которое сняла и обнародовала студентка Калмыцкого госуниверситета Айса Хулаева. 12 сентября теризбирком Ики-Бурульского района признал итоги выборов в поселке недействительными. 

Новости о выборах в регионах юга России, которые прошли 9 сентября, "Кавказский узел" размещает в тематической подшивке "Выборы 09.09.18".

Примечание:

"Глава Калмыкии отменил решение о назначении Юрия Алпатова членом Совета федерации", "КПРФ отказалась поддержать требование отставки руководства Калмыкии", "Автор видео вброса на выборах в Калмыкии попросила прекратить ее поиски". 

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