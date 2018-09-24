Власти Грузии отреагировали на информацию об отравлении Мерабишвили

24 сентября 2018, 12:29

Врачи не нашли признаков интоксикации у осужденного Вано Мерабишвили, заявила сегодня Специальная пенитенциарная служба в ответ на предположение адвоката о том, что бывший глава МВД Грузии мог быть отравлен в тюрьме.

Как писал "Кавказский узел", 23 февраля суд оставил в силе приговор бывшему главе МВД Грузии Вано Мерабишвили по делу о нападении в 2005 году на депутата парламента Валерия Гелашвили, который критиковал Михаила Саакашвили. По этому делу Мерабишвили получил в 2016 году 6 лет и 9 месяцев лишения свободы.

Вано Мерабишвили, который отбывает наказание в тбилисской тюрьме, 12 сентября был госпитализирован в отделение интенсивной терапии, сообщил его адвокат Георгий Чивиашвили.

По словам адвоката, у его подзащитного наблюдались признаки интоксикации. Георгий Чивиашвили предположил, что это может быть связано с отравлением, пишет сегодня "Sputnik Грузия".

Специальная пенитенциарная служба опубликовала диагноз, поставленный бывшему министру. Согласно выводам врачей, состояние Мерабишвили не связано с отравлением, заявило ведомство.

"Специальная пенитенциарная служба категорически опровергает заявление адвоката осужденного Вано Мерабишвили касательно того, что его состояние стало тяжелым и у него имеются признаки интоксикации. Осужденному поставлен диагноз и назначено соответствующее лечение, которое обеспечит медперсонал пенитенциарного учреждения", - цитирует сегодня сообщение пенитенциарной службы InterPressNews.

Адвокат Мерабишвили сообщил сегодня, что планирует сделать заявление после того, как посетит своего подзащитного, уточняет "Грузия Online".

На "Кавказском узле" опубликована биография Вано Мерабишвили.