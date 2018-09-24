Вано Мерабишвили. Фото © Sputnik / Alexander Imedashvili https://sputnik-georgia.ru/incidents/20180924/242211921/U-Merabishvili-otravlenie-Otvet-spetsialnoy-penitentsiarnoy-sluzhby.html

24 сентября 2018, 12:29

Власти Грузии отреагировали на информацию об отравлении Мерабишвили

Врачи не нашли признаков интоксикации у осужденного Вано Мерабишвили, заявила сегодня Специальная пенитенциарная служба в ответ на предположение адвоката о том, что бывший глава МВД Грузии мог быть отравлен в тюрьме.

Как писал "Кавказский узел", 23 февраля суд оставил в силе приговор бывшему главе МВД Грузии Вано Мерабишвили по делу о нападении в 2005 году на депутата парламента Валерия Гелашвили, который критиковал Михаила Саакашвили. По этому делу Мерабишвили получил в 2016 году 6 лет и 9 месяцев лишения свободы.

Вано Мерабишвили, который отбывает наказание в тбилисской тюрьме, 12 сентября был госпитализирован в отделение интенсивной терапии, сообщил его адвокат Георгий Чивиашвили.

По словам адвоката, у его подзащитного наблюдались признаки интоксикации. Георгий Чивиашвили предположил, что это может быть связано с отравлением, пишет сегодня "Sputnik Грузия".

Специальная пенитенциарная служба опубликовала диагноз, поставленный бывшему министру. Согласно выводам врачей, состояние Мерабишвили не связано с отравлением, заявило ведомство.

"Специальная пенитенциарная служба категорически опровергает заявление адвоката осужденного Вано Мерабишвили касательно того, что его состояние стало тяжелым и у него имеются признаки интоксикации. Осужденному поставлен диагноз и назначено соответствующее лечение, которое обеспечит медперсонал пенитенциарного учреждения", - цитирует сегодня сообщение пенитенциарной службы InterPressNews.

Адвокат Мерабишвили сообщил сегодня, что планирует сделать заявление после того, как посетит своего подзащитного, уточняет "Грузия Online".

На "Кавказском узле" опубликована биография Вано Мерабишвили.

Примечание:

"Защита назвала политическим отказ Мерабишвили в досрочном освобождении", "ЕСПЧ отказался изменить решение по делу Мерабишвили", "Минюст Грузии отверг скорое освобождение Мерабишвили".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

24 сентября 2018, 13:54

  • Интерпол принял жалобу Аслана Яндиева на розыск

    Комиссия Интерпола приняла к рассмотрению жалобу экстрадированного из Словакии в Россию уроженца Северной Осетии Аслана Яндиева, который счел, что его розыск после требования ООН приостановить экстрадицию был необоснованным, сообщила сегодня ассоциация "Вайфонд".

24 сентября 2018, 12:52

24 сентября 2018, 12:29

24 сентября 2018, 12:01

24 сентября 2018, 11:00

Темы дня

События дня

ГЕРОЙ КАВКАЗА
Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Новости

Все новости

Аналитика

Все статьи