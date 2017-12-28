28 декабря 2017, 17:18

Защита назвала политическим отказ Мерабишвили в досрочном освобождении

Бывшему министру внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили отказано в условно-досрочном освобождении по политическим мотивам, власти страны игнорируют решение Страсбургского суда, заявил сегодня его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 23 февраля суд оставил в силе приговор бывшему главе МВД Грузии Вано Мерабишвили по делу о нападении в 2005 году на депутата парламента Валерия Гелашвили, критика президента Михаила Саакашвили. По этому делу Мерабишвили получил в 2016 году 6 лет и 9 месяцев лишения свободы.

В 2014 году Вано Мерабишвили был осужден по нескольким обвинениям, в том числе по делу о разгоне акции протеста в мае 2011 года (на 4,5 года), о присвоении чужого имущества и растрате (на 5 лет) и по делу об убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани (на 3 года). Кроме того, 3 мая Тбилисский горсуд приговорил Вано Мерабишвили к 2 годам и 3 месяцам тюрьмы по делу о незаконном изъятии винного завода "Акура".

Министерство по исполнению наказаний и пробации Грузии отказало бывшему главе МВД и премьер-министру в правительстве Саакашвили Вано Мерабишвили в условно-досрочном освобождении, сообщило сегодня со ссылкой на бывшего руководителя пресс-службы МВД Грузии Гурама Донадзе "Спутник-Грузия".

По информации Донадзе, документ об отказе Мерабишвили в УДО еще 25 декабря был направлен директору тюрьмы №9 в Тбилиси.

Власти целенаправленно препятствуют освобождению Мерабишвили, считает его адвокат Георгий Чивиашвили. Он напомнил, что Минюст Грузии еще в ноябре отверг скорое освобождение Мерабишвили.



"Власти не собираются освобождать Мерабишвили, несмотря на то, что существует решение Большой палаты Страсбургского суда. Для них, видимо, решение Страсбургского суда ничего не означает. К сожалению, наша страна может оказаться в плохой ситуации в том плане, что Комитет министров Совета Европы может наложить и санкции", — процитировало слова Чивиашвили "Грузия Online".

28 ноября Большая палата Европейского суда по правам человека признала ночной допрос бывшего премьер-министра Грузии Вано Мерабишвили нарушением его прав по статье 18 Европейской конвенции по правам человека (Пределы использования ограничений в отношении прав). Власти Грузии должны освободить Мерабишвили, заявил его адвокат Отар Кахидзе.

В ноябре 2017 года Мерабишвили отбыл в заключении 4 года и 6 месяцев - две трети тюремного срока, назначенного ему по делу о нападении на Гелашвили. В соответствии с законодательством Грузии это дает ему право на условно-досрочное освобождение. После отказа в УДО Мерабишвили сможет снова потребовать условно-досрочного освобождения через шесть месяцев.

27 декабря президент Грузии Георгий Маргвелашвили помиловал 187 заключенных, большинство из которых - 123 человека - освободились в тот же день. Вано Мерабишвили прошения о помиловании не подавал, отметил глава комиссии по помилованию Звиад Коридзе.

Вано Мерабишвили является генеральным секретарем партии "Единое национальное движение". На "Кавказском узле" опубликована биография Вано Мерабишвили.