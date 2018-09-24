Два землетрясения произошли за сутки в Дагестане

24 сентября 2018, 11:00

За минувшие сутки, 24 сентября, в Дагестане было зафиксировано два подземных толчка - близ побережья Каспийского моря и в Буйнакском районе. О пострадавших и разрушениях пока не сообщалось.

Как информировал "Кавказский узел", утром 23 сентября землетрясение магнитудой 3.9 было зафиксировано в Каспийском море близ дагестанского селения Новокаякент.

Новое сейсмособытие магнитудой 3.5 было зарегистрировано в 19:16 мск 23 сентября в 34 км к югу от Кизилюрта.

Эпицентр подземного толчка находился на глубине 10 километров в точке с координатами 42,90 градуса северной широты и 46,91 градуса восточной долготы, говорится в сообщении на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", указанная точка расположена примерно в 10 километрах от дагестанского села Нижний Каранай. Расстояние от эпицентра землетрясения до города Буйнакска составляет 27 километров.

Управление МЧС по Дагестану по состоянию на 10.59 мск 24 сентября не опубликовало информацию об этом сейсмособытии на своем сайте.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.