17 сентября 2018, 11:31

Землетрясение магнитудой 2,6 произошло в Грузии

Подземные толчки зафиксированы неподалеку от грузинского села Норио. Информации о жертвах или разрушениях пока не поступало.

По данным сейсмологов, землетрясение магнитудой 2,6 произошло в 8.17 по местному времени (7.17 мск).

Эпицентр находился у села Норио Гардабанского района, в 18 километрах севернее от города Рустави, со ссылкой на сообщение института по изучению наук Земли и национального центра сейсмического мониторинга сообщает сегодня "Новости-Грузия".

Амплитуда колебаний была слабой, информации о жертвах и разрушениях не поступало, сообщает "Sputnik-Грузия".

На сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, по данным на 11.20 мск, нет данных  о землетрясении в Грузии.

"Кавказский узел" писал, что в ночь на 5 сентября подземные толчки магнитудой 2,5 были зафиксированы в регионе Самцхе-Джавахети. 24 августа землетрясение магнитудой 2,5 произошло в восьми километрах от грузинского города Ахалкалаки. Сообщений о пострадавших и разрушениях тогда также не поступало.

Примечание:

"Землетрясение произошло в западной Грузии", "Два землетрясения произошли на Южном Кавказе", "Землетрясение произошло на юго-востоке Грузии".

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