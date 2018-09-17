Землетрясение магнитудой 2,6 произошло в Грузии

17 сентября 2018, 11:31

Подземные толчки зафиксированы неподалеку от грузинского села Норио. Информации о жертвах или разрушениях пока не поступало.

По данным сейсмологов, землетрясение магнитудой 2,6 произошло в 8.17 по местному времени (7.17 мск).

Эпицентр находился у села Норио Гардабанского района, в 18 километрах севернее от города Рустави, со ссылкой на сообщение института по изучению наук Земли и национального центра сейсмического мониторинга сообщает сегодня "Новости-Грузия".

Амплитуда колебаний была слабой, информации о жертвах и разрушениях не поступало, сообщает "Sputnik-Грузия".

На сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, по данным на 11.20 мск, нет данных о землетрясении в Грузии.

"Кавказский узел" писал, что в ночь на 5 сентября подземные толчки магнитудой 2,5 были зафиксированы в регионе Самцхе-Джавахети. 24 августа землетрясение магнитудой 2,5 произошло в восьми километрах от грузинского города Ахалкалаки. Сообщений о пострадавших и разрушениях тогда также не поступало.