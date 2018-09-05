Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в Ингушетии

05 сентября 2018, 14:11

Сейсмологи зарегистрировали сегодня подземный толчок близ Карабулака. Информации о жертвах и разрушениях нет.

Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в 05.59 мск на глубине 10 километров.

Его эпицентр находился в точке с координатами 43.40 градуса северной широты и 44.85 градуса восточной долготы, сообщил на своем сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. По данным сервиса "Яндекс. Карты", эта точка находится на территории городского округа Карабулак. Ближайший к ней населенный пункт, село Нижние Ачалуки, расположен в семи километрах западнее.

Эпицентр землетрясения находился на северном склоне Сунженского хребта, который проходит параллельно городу Карабулак, уточнили спасатели. По данным Единой геофизической службы Российской академии наук, при магнитуде 4,0 сила землетрясение составила 3 балла, сообщило на своем сайте управление МЧС России по Ингушетии. О пострадавших и каких-либо разрушениях, вызванных сейсмособытием, в сообщении ведомства не говорится.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в ночь на 4 сентября близ Карабулака произошло еще одно землетрясение, магнитудой 3,9.