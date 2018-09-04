Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Ингушетии

04 сентября 2018, 23:30

Подземный толчок магнитудой 3,9 зафиксирован сегодня поздно вечером в Сунженском районе Ингушетии. Информации о пострадавших нет.

По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 22.02 мск в 10 километрах севернее города Карабулак.

Эпицентр землетрясения на глубине двух километров находился в точке с координатами 43.39 градуса северной широты и 44.92 градуса восточной долготы, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", точка с этими географическими координатами находится на территории сельского поселения Троицкое Сунженского района Ингушетии.

Информации о жертвах или разрушениях, вызванных сейсмособытием, пока не поступало. На сайте главного управления МЧС России по Ингушетии, по данным на 23.30 мск 4 сентября, сообщений и землетрясении не было.

Ранее "Кавказский узел" писал, что утром 10 июля подземный толчок магнитудой 3,2 был зафиксирован на территории Сунженского района Ингушетии в девяти километрах юго-восточнее селения Верхний Алкун.