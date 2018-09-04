04 сентября 2018, 23:30

Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Ингушетии

Подземный толчок магнитудой 3,9 зафиксирован сегодня поздно вечером в Сунженском районе Ингушетии. Информации о пострадавших нет.

По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 22.02 мск в 10 километрах севернее города Карабулак.

Эпицентр землетрясения на глубине двух километров находился в точке с координатами 43.39 градуса северной широты и 44.92 градуса восточной долготы, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра. 

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", точка с этими географическими координатами находится на территории сельского поселения Троицкое Сунженского района Ингушетии.

Информации о жертвах или разрушениях, вызванных сейсмособытием, пока не поступало. На сайте главного управления МЧС России по Ингушетии, по данным на 23.30 мск 4 сентября, сообщений и землетрясении не было.

Ранее "Кавказский узел" писал, что утром 10 июля подземный толчок магнитудой 3,2 был зафиксирован на территории Сунженского района Ингушетии в девяти километрах юго-восточнее селения Верхний Алкун.

Примечание:

"Землетрясение произошло в Азербайджане", "Два землетрясения произошли у побережья Дагестана", "Землетрясение произошло у побережья Краснодарского края".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

05 сентября 2018, 00:51

05 сентября 2018, 00:27

04 сентября 2018, 23:30

04 сентября 2018, 23:25

  • Суд над Албеговым и Слановым завершился стихийным митингом

    Родственники и сторонники Зелима Албегова и Арсена Сланова, осужденных за избиение офицеров в Южной Осетии, после оглашения приговора вступили в перепалку с силовиками, у суда собрался стихийный митинг. Сочувствующие Албегову и Сланову начали собирать подписи под обращением к руководству Минобороны.

04 сентября 2018, 23:08

  • Регионам юга России не удалось решить проблему трехсменки к новому учебному году

    Как минимум 28 новых школ открыты в регионах СКФО к началу нового учебного года. Девять новых школ не решили проблему трехсменного образования в Чечне, а ввод в строй трех новых школ в Ингушетии позволил главе этой республики заявить о снятии вопроса с повестки дня. Среди регионов ЮФО Кубань остается лидером по росту общего числа школьников, а Волгоградская область показала наибольшее снижение числа первоклассников.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ГЕРОЙ КАВКАЗА
Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости