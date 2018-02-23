Сотрудник МЧС Армении. Фото https://ru.armeniasputnik.am/incidents/20180223/10661687/obrushenie-v-zhilom-zdanii-v-gyumri-zhiteli-ehvakuirovany.html

23 февраля 2018, 13:42

11 человек эвакуированы из разрушенного здания в Гюмри

Девять взрослых и двое детей эвакуированы из здания, в котором сегодня ночью произошло обрушение. Жильцы провели ночь на улице, сообщили в мэрии.

Сообщение об инциденте поступило в МЧС сегодня в 03.30 по местному времени. Обрушение произошло на четвертом этаже здания на улице Гарегина Нжде, 7. Пострадавших нет, проинформировали в ведомстве.

Машина сотрудников МЧС Армении. Фото Армине Мартиросян для "Кавказского узла""Разрушилось перекрытие между третьим и четвертым этажами общей площадью 30 квадратных метров", - рассказали в МЧС.

Жильцы после эвакуации остались на улице, решается вопрос о предоставлении им временного жилья, сообщили в мэрии Гюмри.

Здание, в котором произошло обрушение, было приватизировано частным лицом. Оно пострадало в результате спитакского землетрясения в 1988 году и было признано аварийным. Его планировалось снести. Сейчас ведутся переговоры с владельцем о сносе здания, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" начальник жилищно-коммунального отдела Вардгес Самсонян.

По его словам, жильцам не раз предлагалось переселиться в другое жилье по государственной программе, но "они отказывались покидать это здание". Решается вопрос о выделении им нового жилья, отметил Самсонян. 

Примечание:

"Разрушенные дома в Махачкале обещано восстановить за неделю", "Мэр Тбилиси потребовал увольнений после обвала в метро", "Разрушилась стена общежития в Ставрополе".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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