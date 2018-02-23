Показания сейсмографа. Фото http://m.sputnik-georgia.ru/incidents/20161102/233696618/Zemletrjasenie-magnitudoj-31-proizoshlo-v-Zapadnoj-Gruzii.html

23 февраля 2018, 12:05

Землетрясение произошло на юго-востоке Чечни

Подземный толчок магнитудой 3,6 зафиксирован сегодня утром в Гудермесском районе Чечни. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Согласно наблюдениям сейсмологов, землетрясение произошло сегодня в 06.39 в пяти километрах от чеченского селения Илсхан-Юрт.

Эпицентр толчка находился на глубине 10 километров в точке с координатами 43.28 градуса северной широты и 46.17 градуса восточной долготы, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмоцентра.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", эта географическая точка расположена в Гудермесском районе. Ближайшие к ней населенные пункты – села Мелчхи и Новый Беной (3 и 4,5 километра).

О жертвах и разрушениях, вызванных землетрясением, не сообщалось. На сайте главного управления МЧС России по Чечне информации о сейсмособытии, по данным на 12.05 мск 23 февраля, не было.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 14 февраля вечером подземный толчок магнитудой 3,2 был зафиксирован на границе Гудермесского и Курчалоевского районов Чечни, менее чем в километре от южной окраины селения Илсхан-Юрт.

Примечание:

"Землетрясение произошло около кубанской станицы", "Землетрясение произошло в Дагестане", "Землетрясение произошло на севере Азербайджана".

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