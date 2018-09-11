11 сентября 2018, 23:40

Землетрясение произошло в Чечне

Подземный толчок магнитудой 3,5 зарегистрирован в Ачхой-Мартановском районе Чечни.

Землетрясение произошло сегодня в 16:16 мск в 48 километрах южнее Грозного.

Его эпицентр находился на глубине пяти километров в точке с координатами 42.90 градуса северной широты и 45.49 градуса восточной долготы, сообщил на своем сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", данная точка расположена на границе Ачхой-Мартановского и Шатойского районов Чечни. Ближайший к ней населенный пункт, село Борзой, находится в 13 километрах к юго-востоку.

По данным на 23:40 мск 11 сентября на сайте МЧС Чечни нет информации об этом сейсмособытии.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 18 августа в Шатойском районе Чечни произошло землетрясение магнитудой 3,7.

Примечание:

"Землетрясение магнитудой 4 зафиксировано в Грузии", "Землетрясение произошло в Зольском районе Кабардино-Балкарии", "Землетрясение произошло у берегов Азербайджана".

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