Землетрясение произошло на юге Чечни

18 августа 2018, 17:32

Подземный толчок магнитудой 3,7 зарегистрирован в Шатойском районе Чечни.

Землетрясение произошло сегодня в 04:03 мск в 42 километрах южнее Грозного и в восьми километрах к северо-востоку от Шатоя.

Его эпицентр находился на глубине 10 километров в точке с координатами 42.93 градуса северной широты и 45.75 градуса восточной долготы, говорится в сообщении на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", эта точка находится в Шатойском районе Чечни. Ближайший к ней населенный пункт, село Зоны, расположен в трех километрах к северо-западу.

По данным на 17:32 мск 18 августа на сайте МЧС Чечни нет сообщений об этом сейсмособытии. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

"Кавказский узел" ранее информировал о землетрясении магнитудой 3,4, которое произошло 8 июля в Ножай-Юртовском районе Чечни.