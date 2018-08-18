18 августа 2018, 17:32
Землетрясение произошло на юге Чечни
Подземный толчок магнитудой 3,7 зарегистрирован в Шатойском районе Чечни.
Землетрясение произошло сегодня в 04:03 мск в 42 километрах южнее Грозного и в восьми километрах к северо-востоку от Шатоя.
Его эпицентр находился на глубине 10 километров в точке с координатами 42.93 градуса северной широты и 45.75 градуса восточной долготы, говорится в сообщении на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
По данным сервиса "Яндекс.Карты", эта точка находится в Шатойском районе Чечни. Ближайший к ней населенный пункт, село Зоны, расположен в трех километрах к северо-западу.
По данным на 17:32 мск 18 августа на сайте МЧС Чечни нет сообщений об этом сейсмособытии. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.
"Кавказский узел" ранее информировал о землетрясении магнитудой 3,4, которое произошло 8 июля в Ножай-Юртовском районе Чечни.
"Два землетрясения произошли на Южном Кавказе", "Землетрясение произошло на юго-востоке Грузии", "Землетрясение произошло у берегов Азербайджана".
18 августа 2018, 17:32
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Землетрясение произошло на юге Чечни
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