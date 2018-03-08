08 марта 2018, 21:27

Землетрясение произошло у берегов Азербайджана

Сейсмологи зафиксировали сегодня в 60 километрах от азербайджанского побережья Каспийского моря подземный толчок магнитудой 3,1.

Землетрясение произошло в 17:53 по местному времени (16:53 мск).

Его эпицентр находился в Каспийском море в точке с координатами 41.94 градуса северной широты и 49.41 градуса восточной долготы, сообщил на своем сайте Европейско-Средиземноморский сейсмоцентр.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", данная географическая точка находится в 60 километрах от побережья Азербайджана. Ближайший населенный пункт, город Худат, расположен в 68 километрах к юго-западу от нее, а дагестанский Дербент - на расстоянии 91 километра к северо-западу. 

Информации о сейсмособытии на сайте МЧС Азербайджана, по данным на 21:20 мск, не было.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 6 марта в азербайджанской части Каспия также произошло землетрясение магнитудой 3,1.

Примечание:

"Землетрясение произошло на севере Азербайджана", "Землетрясение магнитудой 3,6 произошло на Кубани", "Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в Армении".

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