Землетрясение произошло у берегов Дагестана

23 сентября 2018, 13:05

Подземный толчок магнитудой 3.9 зафиксирован в Каспийском море близ дагестанского селения Новокаякент.

Сейсмособытие было зарегистрировано сегодня в 8.17 мск в 93 километрах к юго-востоку от Махачкалы.

Эпицентр подземного толчка находился на глубине 15 километров в точке с координатами 42.40 градуса северной широты и 48.32 градуса восточной долготы, говорится в сообщении на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", указанная точка расположена в 27,5 километрах от прибрежного дагестанского поселка Новокаякент. Расстояние от эпицентра землетрясения до города Дагестанские Огни составляет 32,5 километров, до Избербаша - порядка 40 километров.

Управление МЧС по Дагестану по состоянию на 12.41 мск 23 сентября не опубликовало информацию об этом сейсмособытии на своем сайте.

"Кавказский узел" писал, что 21 сентября в Буйнакском районе Дагестана произошло землетрясение магнитудой 3,5.