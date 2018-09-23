23 сентября 2018, 13:05
Землетрясение произошло у берегов Дагестана
Подземный толчок магнитудой 3.9 зафиксирован в Каспийском море близ дагестанского селения Новокаякент.
Сейсмособытие было зарегистрировано сегодня в 8.17 мск в 93 километрах к юго-востоку от Махачкалы.
Эпицентр подземного толчка находился на глубине 15 километров в точке с координатами 42.40 градуса северной широты и 48.32 градуса восточной долготы, говорится в сообщении на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", указанная точка расположена в 27,5 километрах от прибрежного дагестанского поселка Новокаякент. Расстояние от эпицентра землетрясения до города Дагестанские Огни составляет 32,5 километров, до Избербаша - порядка 40 километров.
Управление МЧС по Дагестану по состоянию на 12.41 мск 23 сентября не опубликовало информацию об этом сейсмособытии на своем сайте.
"Кавказский узел" писал, что 21 сентября в Буйнакском районе Дагестана произошло землетрясение магнитудой 3,5.