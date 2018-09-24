Более 1,5 тысячи военных приняли участие в учениях в Астраханской области

24 сентября 2018, 04:50

Массированный авианалет условного противника отразили на полигоне Капустин Яр под Астраханью военные из состава подразделений ПВО, дислоцированных в Северной Осетии.

В масштабных учениях подразделений противовоздушной обороны общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированных в Северной Осетии, прошедших на полигоне Капустин Яр, 23 сентября приняли участие около 1,5 тысячи военнослужащих и более 200 единиц военной техники.

Среди использованной техники - новейшие зенитно-ракетные комплексы "Бук-М2", "Тор-М1", "Оса", а также зенитно-пушечный ракетный комплекс "Тунгуска", "Стрела-10" и переносные зенитно-ракетные комплексы "Игла", пишет сегодня РИА "Новости".

Военные отразили массированный налет самолетов условного врага. Для имитации этих самолетов применялись более 60 мишеней, в том числе такие, которые "изображали" цели, летящие на низкой высоте с высокой скоростью, сообщает ТАСС.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 17 сентября в войсках Южного военного округа начался этап батальонных тактических учений. Учения проводятся в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также в Армении, Абхазии и Южной Осетии.