Масштабные учения объявлены на юге России и Южном Кавказе

17 сентября 2018, 11:56

Около 45 тысяч солдат и офицеров решено привлечь к учениям в регионах юга России, а также на российских базах в Армении, Абхазии и Южной Осетии, объявили сегодня военные.

В войсках Южного военного округа "стартовал этап батальонных тактических учений", сообщил сегодня начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

По его словам, учения пройдут в Волгоградской, Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Крыму, а также на военных базах в Армении, Абхазии и Южной Осетии, пишет РИА Новости.

"Будет проведено 30 двусторонних батальонных тактических учений, в которых примут участие около 45 тысяч военнослужащих", - цитирует Вадима Астафьева ТАСС.

По данным командующего войсками ЮВО Александра Дворникова, учения пройдут "по плану комплексной проверки боевой готовности воинских частей".

В учениях решено задействовать около 100 самолетов, вертолетов и беспилотников, сообщает агентство.

"Кавказский узел" писал также, что 16 сентября завершились учения мотострелковой дивизии ЮВО в Чечне. Более 1000 военных "выполнили задачу по защите горных перевалов и тоннелей Чечни от попыток захвата условным противником", сообщила пресс-служба ЮВО.

Днем ранее, 15 сентября, закончились совместные учения российских и абхазских военных. Более 1000 военнослужащих российской военной базы и Минобороны Абхазии отработали навыки наступления и обороны на полигонах полигонах "Гудаута", "Нагвалоу" и "Цабал".