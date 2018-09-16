Завершены совместные учения российских и абхазских военных

16 сентября 2018, 08:40

Более 1000 военнослужащих российской военной базы и Минобороны Абхазии отработали навыки наступления и обороны на полигонах республики.

Как сообщал "Кавказский узел", в рамках учений военнослужащих ЮВО в Абхазии на полигоне Нагвалоу 3 сентября личный состав российской военной базы и военнослужащие Минобороны Абхазии отработали навыки обороны побережья. Абхазские военные приняли участие в учениях с привлечением авиационных, сухопутных и морских сил впервые.

Учебные бои, в которых приняли участие мотострелки, танкисты, разведчики и артиллеристы вместе с авиацией и силами Черноморского флота, прошли с 20 августа по 15 сентября на полигонах «Гудаута», «Нагвалоу» и «Цабал», сообщила 15 сентября пресс-служба Южного военного округа на сайте Минобороны России.

Военнослужащие выполнили нормативы по огневой, тактической, инженерной и специальной подготовке на прибрежной и горно-лесистой местности, отработали умения по применению штатного вооружения и военной техники, оборудования фортификационных сооружений

В ходе учений были задействованы более 300 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ и бронеавтомобили «Тигр», уточняется в сообщении.

На одном из этапов учений российские военнослужащие с помощью беспилотных летательных аппаратов обнаружили более тысячи целей условного противника, передает сообщение начальника пресс-службы Южного военного округа Вадима Астафьева "РИА Новости".

С использованием беспилотников они провели наземную разведку расположения сил условного противника, "координаты штабов, техники и скопления пехоты условного противника в режиме онлайн передавались на командные пункты соединения", - приводятся слова Астафьева.

"Кавказский узел" писал, что с 11 по 13 сентября Армения и Нагорный Карабах провели учения, на которых имитировали резкое обострение военного противостояния в регионе. К действиям вооруженных сил подключились политические структуры - парламент Армении отрепетировал объявление войны, а МИД Азербайджана заявил о срыве мирных переговоров.