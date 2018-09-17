Мотострелки ЮВО отработали навыки обороны в горах Чечни

17 сентября 2018, 08:28

Военнослужащие мотострелковой дивизии Южного военного округа выполнили задачу по защите горных перевалов и тоннелей Чечни от попыток захвата условным противником.

Отряд мотострелков 16 сентября совершил 100-километровый марш-бросок на бронированных КамАЗах в горах Борзойского района.

В учениях также приняли участие подразделения инженерных войск, радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической и биологической защиты и расчеты беспилотных летательных аппаратов, говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа на сайте Минобороны России.

По данным ведомства, всего в учениях приняли участие более тысячи военнослужащих, было задействовано около 150 единиц вооружения и военной техники.

Военные отработали порядок действий по огневой поддержке группе тактического десанта на склонах горного перевала, уточняется в сообщении.

В 2017 году число жертв вооруженного конфликта в Чечне увеличилось более чем на 74% по сравнению с 2016 годом. В республике также выросло количество вооруженных инцидентов – на 33% по сравнению с 2016 годом , а число пострадавших в них величилось на 29%, свидетельствуют подсчеты "Кавказского узла".

"Кавказский узел" писал, что 20 марта более 500 военнослужащих мотострелковой дивизии в Чечне приняли участие в учениях по поиску и уничтожению боевиков.