Заложница с ребенком освобождены при спецоперации в Волгограде

23 сентября 2018, 14:05

Жительница Волжского с маленьким сыном были взяты в заложники в Волгограде, после освобождения им потребовалась госпитализация, сообщили сегодня силовики.

Сообщение об инциденте в Дзержинском районе Волгограда правоохранители получили вечером в субботу, 22 сентября. По информации полицейских, 33-летний житель поселка Гумрак выгнал пожилых родителей из дома на улицу, взяв в заложники женщину и малолетнего ребенка, которые пришли в гости.

Потерпевшие, 31-летняя жительница Волжского с сыном, были избиты, мужчина угрожал им ножом. На требования полицейских отпустить мать и ребенка он отвечал категорическим отказом, говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте главного управления МВД по Волгоградской области.

Для освобождения женщины и мальчика силовики провели спецоперацию. Мужчина, в прошлом неоднократно судимый, оказал сопротивление правоохранителям, но был задержан.

Пострадавшие с различными травмами доставлены в больницу, данные об их состоянии и характере травм не приводятся.

"Кавказский узел" сообщал ранее о похожем инциденте в Волгограде. В феврале 2016 года трижды судимый 39-летний волгоградец открыл стрельбу по спасателям, захватив в заложники свою сожительницу. Во время штурма квартиры он застрелился.