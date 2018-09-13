Пять человек стали жертвами ДТП в Волгоградской области

13 сентября 2018, 18:26

Три человека погибли и еще двое госпитализированы после дорожной аварии в Иловлинском районе Волгоградской области.

46-летняя женщина за рулем Volkswagen во время обгона выехала на встречную полосу, что привело к столкновению с ВАЗ-21074, сообщил "Интерфакс-Юг"со ссылкой на управление МВД по Волгоградской области. В результате водитель ВАЗ и два его пассажира скончались на месте, водитель и пассажир Volkswagen доставлены в больницу, уточнило РИА "Новости".

За рулем иномарки находилась 46-летняя жительница поселка Гумрак, сообщило интернет-издание V1.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По состоянию на 18.25 мск на сайтах Главного управления МВД и Комитета здравоохранения по Волгоградской области нет информации о ДТП и о состоянии пострадавших.