13 сентября 2018, 18:26

Пять человек стали жертвами ДТП в Волгоградской области

Три человека погибли и еще двое госпитализированы после дорожной аварии в Иловлинском районе Волгоградской области.

46-летняя женщина за рулем Volkswagen во время обгона выехала на встречную полосу, что привело к столкновению с ВАЗ-21074, сообщил "Интерфакс-Юг"со ссылкой на управление МВД по Волгоградской области. В результате водитель ВАЗ и два его пассажира скончались на месте, водитель и пассажир Volkswagen доставлены в больницу, уточнило РИА "Новости". 

За рулем иномарки находилась 46-летняя жительница поселка Гумрак, сообщило интернет-издание V1.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах. 

По состоянию на 18.25 мск на сайтах Главного управления МВД и Комитета здравоохранения по Волгоградской области нет информации о ДТП и о состоянии пострадавших. 

Примечание:

"МЧС сообщило о семи пострадавших в ДТП близ Волгограда", "Шесть человек стали жертвами ДТП в Волгоградской области", "МЧС сообщило о семи пострадавших в ДТП близ Волгограда". 

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